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“汉语桥”世界大学生中文比赛印度赛区比赛落幕

2022年07月07日18:58 | 来源：新华网
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　　新华社新德里7月7日电（记者胡晓明）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛印度赛区比赛日前落下帷幕。比赛以线上方式进行，来自20余所印度高校和中文机构的25名选手参加了比赛。

　　本届“汉语桥”印度赛区比赛由中国驻印度大使馆主办，印度国际大学中国学院、孟买大学孔子学院协办。比赛分中文演讲、中华才艺和知识问答等环节，参赛选手展示了剪纸、厨艺、舞蹈、朗诵等中华才艺和出色的中文能力，表达了对学习中文和中华文化的喜爱之情，生动诠释了汉语为桥、“天下一家”的比赛主题。

　　经过激烈角逐，印度国际大学中国学院的达尔沙娜·德瓦希（中文名高冰颖）、阿舒·夏尔马（中文名夏雨）和孟买大学的萨尼娅·卡尔尼克（中文名卡俊妍）分别夺得冠亚季军，另有4名选手分获最佳演讲、最佳才艺等单项奖。

　　中国驻印度大使孙卫东为比赛获奖者颁奖。孙卫东说，“汉语桥”世界大学生中文比赛体现了中国人“协和万邦”的天下观，倡导各国间相互尊重、相互合作、共同发展的愿景。他勉励更多印度青年学好中文，争当促进中印友好、践行“天下一家”的文化使者。

　　在总结颁奖活动上，孟买大学孔子学院院长维芭·苏拉娜代表院校发言。印度有关院校和机构负责人、中文专业师生和政府奖学金生代表等100余人在线参加了活动。

(责编：贾文婷、杨牧)

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