新华社北京7月7日电 题：貌似正义凛然 实则劣迹斑斑——透视美国霸权幻象系列评论之二

新华社记者谢彬彬

不知何时，美国为自身营造出一种“道义幻象”，让世人误以为它道德高尚、正义凛然。然而，在国际舞台上的美国不仅称不上道义榜样，还是十足的反面典型，其所作所为使其恶劣本性暴露无遗。

美国的“道义幻象”是其蓄意塑造的。美国为了把自己塑造成“正义化身”，利用话语霸权偷换概念，将自己一套美式价值、美式标准向全球强行推广，把持“道义”定义权、解释权，抢占道德高地。从一战时期威尔逊总统设立公共信息委员会、二战期间罗斯福总统成立战争新闻办公室和战略情报局，到杜鲁门总统出台《外国信息宣传项目与心理战计划》、里根总统签署指令将开展舆论外交纳入国家安全……美国在对外塑造国家“正面”形象的努力可谓一以贯之。美国政客在国际舞台上“义正词严”的演讲，媒体铺天盖地的新闻报道，好莱坞塑造拯救世界的美国英雄……美国不断拓展推广美式价值观的手段。美国如此大费周章的目的，是对全球民众进行“洗脑”。

美国借“道义幻象”谋取私利。美国是一个本国利益至上的国家，其一些看似“道义”之举的背后，实则为了实现本国利益。例如，美国1823年提出了“门罗主义”，反对欧洲列强在美洲建立新的殖民地或干涉美洲国家内政。然而历史证明，美国这一“道义”的主张并不是为其他国家伸张正义，而是为了将他人排挤出自己势力范围，以抵御干预之名，行干预之实。

美国借“道义幻象”维护霸权。“名不正则言不顺，言不顺则事不成”，美国深谙此道。冷战后，作为全球唯一超级大国，美国以“世界警察”自居，在世界各地打着捍卫“民主、人权、自由”旗号，对不听命、不顺从的国家实施霸权暴行。煽动“颜色革命”，策动“阿拉伯之春”，对委内瑞拉、伊朗、古巴等国实施经济制裁，对伊拉克、叙利亚等国发动军事行动……《伪圣美国》一书的作者米夏埃尔·吕德斯说：“美国人总说他们属于好人阵营，因为他们代表民主、自由、人权，实际上根本不是这么回事，只是为了其自身利益而已。”

美国的“道义幻象”已经欺骗不了国际社会。尽管苦心经营其“道义”形象，但长久以来美国自私自利的种种行径已让国际社会对其本质有了越发清晰的认识。在亚太地区，绝大多数国家对于美国推行的“印太战略”疑虑重重，对美国制造对抗、破坏开放合作的企图表达不满甚至反对。在不久前举行的第九届美洲峰会上，美国的霸道表现受到拉美地区国家广泛批评，此次会议成为美洲峰会创立以来参会领导人最少的一届。乌克兰危机也击碎美国的“道义幻象”。乌克兰危机升级以来，美国对俄大肆发动舆论战，并刻意营造“得到广泛支持”的假象。然而，当美国对俄挥舞制裁大棒，并胁迫其他国家选边站队时，大多数国家拒绝追随。

幻象永远成不了真。美国用“道义”为自己的恶行涂脂抹粉，打着“道义”的幌子实施霸权行径将越来越难以为继。道义在于言行，不是装出来的，国际社会分得清、看得明。奉劝美国早日放弃霸权执念，为世界的和平稳定做点真正有益的事。

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