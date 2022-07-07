本报记者 孙广勇

开栏的话

发展是人类社会的永恒主题。当前，新冠肺炎疫情给全球经济社会发展带来严重冲击，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟继续拉大，粮食、能源安全出现危机。面对日益严峻的全球性挑战，国际社会只有共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系，才能共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。

作为世界上最大的发展中国家，中国始终将自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把自身命运与世界各国人民的命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，以实际行动为破解全球发展难题不断贡献中国方案、注入中国力量。

从今日起，本报推出“共创繁荣发展新时代”栏目，通过走访众多中外合作项目，讲述中国与其他国家携手发展、合作共赢、共创世界更加美好未来的生动故事。

“杨先生，快来我家看看，电视画面非常清晰！”“杨先生，什么时候给我们村子安装机顶盒啊？”在东帝汶的很多乡村社区，杨涛颇受欢迎。2021年，中国援东帝汶地面数字电视传输系统示范项目启动，杨涛担任项目管理组组长。自那以后，他经常走访社区，有时甚至要到很偏远的地区，检查信号覆盖情况并安装机顶盒。久而久之，杨涛成了当地村民家里的座上宾，见到他，热情的村民总是邀请他到家中做客。

阿尔维诺是项目组在东帝汶聘请的机顶盒安装与维护工程师，也是杨涛的徒弟。“你看，这片房子的屋顶装的全是八木天线。”站在自家小楼的阳台上，阿尔维诺介绍，“我从师傅那里学到了先进的电视技术和知识。现在，我们终于能看上数字电视了。”

谈到东帝汶数字电视的发展，阿尔维诺的话匣子一下就打开了。“以前，村子里根本看不到电视节目，市区里也只能看到几个频道，接收电视信号的途径五花八门。现在，在中国朋友的帮助下，我们用上了国际电信联盟推荐的标准制式，终于拥有自己的数字电视系统。”

随着一台台接收设备安装到位，目前，在东帝汶首都帝力市及其周边地区已经可以收看22套图像清晰的数字电视节目。身为“电视迷”，帝力市民艾米瑞克说：“电视里有不少关于中国的新闻。我们看到中国的发展变化，真的很羡慕。”

今年2月4日晚上，东帝汶议会事务与传媒部顾问格拉西亚诺和家人围坐在电视机前，收看北京冬奥会开幕式直播，“东帝汶派出一名高山滑雪运动员参加北京冬奥会。当在电视上看到这名运动员挥舞着国旗入场时，大家都兴奋极了！”

过去两年，格拉西亚诺一直在参与数字电视项目建设，多次前往社区、村庄进行宣传推广。“越来越多的东帝汶人现在能看到高清数字电视，中国技术团队带给我们更丰富的精神文化生活。”随着两国人文交流不断深化，越来越多的东帝汶民众对中国和中国文化产生了浓厚兴趣。格拉西亚诺计划今年前往北京进行为期1年的交流学习，“我想把更多中国发展经验、中国故事带回东帝汶。”

东帝汶总理鲁瓦克多次感谢中国政府与东帝汶开展的各领域务实合作。他表示，中国援助东帝汶数字电视发展，对当地民众学习知识、了解世界、拓宽眼界等具有重要意义。希望东帝汶和中国在数字电视传输及相关基础设施领域进一步加强合作。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)