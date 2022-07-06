新华社北京7月6日电（记者许可）外交部发言人赵立坚6日说，最后一架载有中国政府援阿物资的包机将于7月7日飞赴阿富汗，中方承诺的物资将全部交付完毕。下一步，中方将继续为阿富汗灾后重建和防灾减灾提供力所能及的帮助。

赵立坚是在当日例行记者会上回答有关问题时作上述表示的。

赵立坚说，亲望亲好，邻望邻安。作为山水相连的真诚朋友，中国政府和人民始终心系阿富汗灾区民众的安危，第一时间作出响应。国务委员兼外长王毅通过致电、通话等方式向阿富汗临时政府代理外长穆塔基表达诚挚慰问。中方紧急通过中央和地方政府、中国红十字会、在阿中资企业、民间组织等多种渠道，累计向阿方提供价值5400万元人民币的人道主义现金和物资援助。

赵立坚表示，阿富汗朋友曾说，“在灾难面前，中国永远值得我们信任和依靠”。为确保有关物资及时送达灾民手中，中方争分夺秒、加班加点，在不到两周时间里动用6架次运-20运输机和4架次商业包机将绝大部分物资运往阿富汗。中国成为向阿抗震救灾提供援助最多、最实、最快的国家之一。

赵立坚介绍，7日，最后一架载有中国政府援阿物资的包机将飞赴阿富汗，中方承诺的物资将全部交付完毕。“争分夺秒救灾，尽心竭力助人”，中方再次以实际行动诠释了中阿两国人民守望相助的友好情谊。

他表示，下一步，中国政府和人民将继续为阿富汗灾后重建和防灾减灾提供力所能及的帮助，支持阿富汗早日实现稳定发展。

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