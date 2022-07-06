新华社北京7月6日电 “第七届全球智库峰会”7月5日至6日在北京以线上线下相结合方式举行。峰会由中国国际经济交流中心主办，来自国内外的专家学者围绕“携手应对全球挑战，合作促进世界发展”主题展开研讨交流。

中国国际经济交流中心常务副理事长毕井泉在发言中表示，当前国际局势非常严峻，面对新冠肺炎疫情、全球产业链供应链紊乱、粮食和能源供应紧张、大宗商品价格持续上涨等全球性挑战，应当吸取合作抗疫中的经验推动各国公共卫生领域合作，需要在对创新者利益激励和保护知识产权基础上进行创新领域合作，构建更公平的贸易环境和投资环境来推动各国经济领域合作。

聚焦经贸领域，比利时欧洲政策研究中心前主任丹尼尔·格罗斯结合数据进行分享，提出不同的经济指标将影响各国对全球贸易、全球化等方面的态度，分析了贸易对于不同国家的重要意义，呼吁各国要进一步促进经济交流，实现共赢。

“中国的全球发展倡议关注的是扶贫、粮食安全、应对新冠肺炎疫情、开发性融资、气候变化、绿色发展、工业化互联互通、数字经济等方面，全球发展倡议与‘一带一路’倡议能够很好配合，共同实现构建人类命运共同体的愿景。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩在发言中说。

非洲经济研究联盟执行主任恩朱古纳·恩东努介绍了非洲国家在区域一体化、资源不平均、贸易模式相对单一等方面面临的挑战和瓶颈，希望能够进一步推进全球多边贸易体系，遏制保护主义倾向，并呼吁G20应帮助非洲开展基础设施投资和研发，持续加强与非洲的合作，推动非洲国家努力实现可持续发展。

英国剑桥大学耶稣学院中国中心主任彼得·诺兰结合对中西方历史文化的研究，认为尽管中西方有着截然不同的历史和哲学基础，但双方依然可以相互合作、相互学习。“将信息技术革命应用于经济和社会生活各领域，在共同繁荣的基础上努力推动整个社会享有平等的发展机会，从而使中西方乃至人类社会共同受益。”彼得·诺兰说。

据了解，此次活动还专门围绕协调推动全球经济均衡复苏、协商构建全球贸易新规则、合作开展全球科技创新、合力推进全球气候治理四个方面进行专题研讨。

作为两年一届的多边国际会议，首届全球智库峰会于2009年举办，现已成为重要的高端对外交流平台。

(责编：贾文婷、杨牧)