新华社德黑兰7月6日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬6日凌晨说，美国在恢复履行伊朗核问题全面协议的问题上“必须决定是想要达成协议还是坚持单方面要求”，这两者“相互排斥”。

阿卜杜拉希扬是与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利5日通电话后作出上述表态的。阿卜杜拉希扬在社交媒体上说，只有建立在共同利益的基础上才有可能达成协议。伊朗已准备好继续谈判，以期达成“一项强有力和持久的协议”。

博雷利5日在社交媒体上说：“如果我们想达成协议，现在就需要作出决定。这仍然是可能的，但挽救伊核协议的政治空间可能很快就会缩小。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月28日至29日，在欧盟的协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行了为期两天的间接谈判，未取得明显进展。

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