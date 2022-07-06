新华社北京7月6日电 韩国产业通商资源部5日宣布，计划到2030年将核电在全国能源结构中的比重提升至30%以上。2021年这一比重为27.4%。该部门同时宣布恢复两座核反应堆建设。

韩国总统尹锡悦就职后，拒绝上届政府逐步淘汰核电的方案，承诺加大投资核电产业，使韩国重获安全核反应堆出口主要国家的地位。

这是2021年12月1日在韩国首尔拍摄的城市夜景。新华社记者王益亮摄

2011年日本福岛核事故后，包括韩国在内的一些国家主张缩减或停止核电开发以杜绝核灾隐患。

韩联社报道，韩国现有24座核反应堆中，有19座仍在运行。上届政府计划到2034年将运行中的核电站减少到17座。尹锡悦政府则准备投入4000亿韩元（约3亿美元）开发小型模块化核反应堆，力争到2030年出口10座核反应堆。

产业通商资源部5日宣布将重启新韩蔚核电站3号、4号机组修建工作，并延长现有核反应堆运行期限。韩国希望借开发核电大幅降低对进口化石燃料依赖程度。

6月10日，司机在韩国首尔一处自助式加油站加油。据韩国统计厅7月5日发布的数据，韩国6月消费者价格指数（CPI）为108.22，同比上涨6%，创下近24年以来的最高纪录。新华社记者王益亮摄

根据两大国营能源企业韩国石油公司和韩国燃气公社的数据，韩国是世界第四大石油进口国，韩国燃气公社也是全球单体企业中最大的液化天然气进口商。

声明指出，政府决定加大核电开发是因为“全球碳中和趋势持续和俄乌危机等因素导致全球能源供应链不稳定，能源政策在实现能源安全和碳中和目标中的作用显得更加重要”。至于核能安全问题，政府将推动立法以就处理放射性废弃物建立新的管控体系和早期预警系统。

产业通商资源部还将重新评估上届政府可再生能源发展计划，制定新的太阳能和风力发电目标，拟于今年年底前发布。（沈敏）

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