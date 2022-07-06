新华社伦敦7月6日电（记者杜鹃 许凤） 因对首相鲍里斯·约翰逊的领导失去信心，英国卫生大臣赛义德·贾维德和财政大臣里希·苏纳克5日相继辞职。而在两人宣布辞职前，约翰逊为任命行为不端的克里斯托弗·平彻为保守党副党鞭公开道歉。舆论普遍认为，由于财政大臣、卫生大臣系内阁要职，苏纳克、贾维德的辞职将对约翰逊政府构成重创。

2021年9月15日，英国卫生大臣贾维德抵达伦敦唐宁街10号首相府。新华社记者韩岩摄

不满领导 以辞抗议

5日下午，贾维德在社交媒体推特上传写给首相约翰逊的辞呈。“保守党可能不是一直都受欢迎，但我们有能力从国家利益出发行事。可悲的是，目前情况下，公众得出的结论是，我们（保守党）两者都不是。上月的不信任投票表明，我们的许多同事也认同这一观点。”

贾维德在辞呈中告诉约翰逊：“遗憾地说，我很清楚，在你的领导下，这种情况不会改变，我因而对你也失去了信心。”

此前，约翰逊已因“聚会门”丑闻而在执政党保守党内部面临辞职压力。6月上旬，约翰逊在议会下院保守党议员对他进行的不信任投票中过关，得以留任保守党党首和英国首相。不过，超过40%的保守党下院议员在那次投票中投下不信任票。

贾维德宣布辞职后不久，苏纳克也公开了辞职决定。他在辞呈中写道，公众理所应当期待政府“妥善、称职、严肃”工作。

苏纳克说，他意识到这可能是自己最后一次出任政府大臣，尽管如此，“在我看来，这些标准值得坚持，这也正是我辞职的原因”。

任人不当 首相道歉

在贾维德和苏纳克决定辞职前，约翰逊为任命行为不端的平彻为保守党副党鞭而公开道歉。

约翰逊2月任命平彻为副党鞭。平彻因被曝光行为不端于6月30日辞职，后续被曝出更多不端行为，引发舆论质疑约翰逊明知其品行仍委以重任。

首相府最初表示，约翰逊任命平彻前不知晓有关他行为不端的具体举报。不过，首相府发言人4日改口，称约翰逊知晓一些针对平彻的指认，但那些指认所涉事件要么已经解决，要么没有发展为正式控告。

反对党工党党首基尔·斯塔默5日说：“在所有肮脏、丑闻和失败发生后，显而易见，这个政府正在崩溃。保守党内阁大臣们早就知道首相的为人。”

斯塔默说，政府大臣放任约翰逊让首相府蒙羞、让国家失望，“他们是同谋。如果他们还有一点良知，几个月前就该下台。只有真正的政府变革才能给英国带来新起点”。

自由民主党领袖埃德·戴维在推特上写道:“建立在谎言和欺骗之上的‘纸牌屋’即将倒塌。现在就走人吧。你们败坏国家的名声已经够久。”

1月13日，人们走在英国伦敦的威斯敏斯特桥上。新华社记者李颖摄

临时换将 政府受创

英国媒体分析，财政大臣和卫生大臣去职必将重创约翰逊政府，因为这两个职位目前负责处理英国国内最要紧的事务，即生活成本上涨和新冠疫情。

利物浦大学政治学教授乔恩·汤奇告诉新华社记者，如果再有内阁大臣请辞，约翰逊政府恐怕“撑不住”，“无论如何，约翰逊的政治信誉已毁”。

约翰逊5日晚些时候分别任命兰开斯特公爵郡大臣兼内阁办公厅大臣史蒂夫·巴克利接任卫生大臣、教育大臣纳齐姆·扎哈维接任财政大臣。

伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格5日晚接受新华社记者采访时说，约翰逊被迫短时间内改组内阁，他的领导力受到“极大削弱”。苏纳克和贾维德“被许多人认为属于内阁中最有能力的人……两名大臣和其他一些职位相对较低的官员去职无疑加大了约翰逊的辞职压力”。

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