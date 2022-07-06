新华社芝加哥7月5日电（记者徐静）美国地方检察官5日宣布，伊利诺伊州海兰帕克市“独立日”枪击案犯罪嫌疑人面临7项一级谋杀罪指控。

海兰帕克市所在的莱克郡州检察官埃里克·莱因哈特当天在新闻发布会上说，罗伯特·克里莫三世在4日的枪击案中涉嫌导致7人死亡，面临7项一级谋杀罪指控。如果罪名成立，他将被判处终身监禁，不得假释。此外，嫌疑人还面临其他多项罪名指控。

海兰帕克市警方5日在记者会上说，“独立日”枪击案中的死亡人数升至7人，另有46人受伤。克里莫三世为此次行动预先准备了数周时间，事发时使用一支威力强大的步枪从建筑物屋顶向游行人群开枪，射出70多发子弹。

警方说，克里莫三世为单独行动，事发后乔装成女性逃离现场，4日被逮捕时从其车内起获另一支步枪。这些枪支均通过合法渠道购得。警方没有说明犯罪嫌疑人的作案动机。

据美国“枪支暴力档案”网站最新数据，美国今年已有超过2.2万人因枪支暴力失去生命，发生至少4人死伤的“大规模枪击”事件320起。

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