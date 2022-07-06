2022年7月4日，澜沧江—湄公河合作第七次外长会在缅甸蒲甘举行。我们，澜湄六国外长，忆及澜湄合作第三次领导人会议关于加强文化艺术与旅游合作的共识，支持深化文明交流互鉴，并发表如下声明：

澜湄六国山水相连，文化相亲，人文交流互鉴源远流长。在新冠肺炎疫情肆虐期间，澜湄六国守望相助，积极沟通，共享促进文化和旅游复苏经验，共商推动人文交流互鉴举措，树立了国际合作的典范。

为恢复并进一步推动澜湄六国在人文领域的交流与合作，我们支持六国文化和旅游部门开展以下合作：

一、鼓励各国文化和旅游部门继续保持密切联系，促进各种形式的人文交流。

二、相互支持参与区域内各国举办的国际性艺术节，鼓励主流文化机构和文化名人之间的交流与对话。

三、欢迎中方提出的亚洲旅游促进计划，鼓励各国在邮轮旅游、乡村旅游、智慧旅游等方面共享经验，支持澜湄旅游城市合作联盟发展，共建澜湄旅游品牌，共同开展旅游营销。

四、鼓励澜湄国家围绕世界文化遗产和文物保护主题开展对话。

五、鼓励澜湄国家间人才培养，加强澜湄国家文化和旅游各领域人民和青年领军人物之间的对话与交流。

六、鼓励澜湄国家文化和旅游业界分享文化和旅游发展经验，为澜湄区域疫后复苏提供更多借鉴和参考。

七、促进澜湄青年参与旅游业发展，尤其是数字化发展。

我们坚信，团结合作，必将战胜新冠肺炎疫情带来的经济、社会、文化困难，期待澜湄国家人文交流互鉴取得更加丰硕成果！

（新华社缅甸蒲甘7月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)