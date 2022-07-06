新华社曼谷7月5日电 当地时间7月5日，国务委员兼外长王毅在曼谷同泰国副总理兼外长敦举行会谈后共同会见记者。

王毅表示，今年是中泰全面战略合作伙伴关系建立十周年。两国关系稳步前行，前景广阔。此访期间，双方进行了深入战略沟通，达成四方面重要共识。

一是共同建设中泰命运共同体。双方一致同意以此作为两国关系未来发展目标和愿景，为“中泰一家亲”赋予新的时代内涵，开创中泰关系更为稳定、更加繁荣、更可持续的美好未来。

二是共同实现中老泰铁路早日全面贯通。双方一致同意使铁路向南直达泰“东部经济走廊”，向北经老挝进入云南，对接“陆海新通道”，直通欧洲。以通道促物流，以物流促经贸，以经贸促产业，开通更多冷链班列、旅游专线和榴莲快线，推动沿线开展全方位合作，为三国人民带来更多实实在在的利益。

三是共同维护网络安全。双方刚刚签署了网络安全合作备忘录，将促进两国数字经济健康稳定发展，为全球数字安全贡献中泰力量。双方将坚决打击一切形式的电信诈骗，维护两国人民财产安全。

四是共同推动亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议取得积极成果。中方将坚定支持泰国办好今年APEC会议，支持泰方发挥东道主重要作用，引领会议聚焦亚太，聚焦发展，聚焦亚太自贸区建设，按照布特拉加亚愿景确定的2040年目标，重整行装再出发，为APEC发展注入新的强劲动力。

(责编：岳弘彬、牛镛)