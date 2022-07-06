新华社曼谷7月5日电 当地时间2022年7月5日，国务委员兼外长王毅在曼谷同泰国副总理兼外长敦举行会谈。

王毅表示，“中泰一家亲”是两国亲密关系的生动写照，也是双方应珍惜好、维护好的宝贵财富。新冠疫情发生以来，中泰守望相助、共克时艰，务实合作逆势增长，韧性更强、活力更足。面对世界进入新的动荡变革期，中泰作为重要发展中国家和新兴经济体，应加强战略协作，为地区和全球和平稳定作出更大贡献。中方全力支持泰国办好今年亚太经合组织领导人非正式会议，就全球治理发出亚洲声音，作出亚洲贡献。

敦高度评价两国秉持“泰中一家亲”精神，保持战略沟通，深化政治互信，拓展务实合作。感谢中方为泰抗击疫情提供有力支持，为泰农产品输华通关、留学生返华复学提供便利。泰方对两国在多边和地区事务中的良好协作感到高兴，期待共同推动APEC会议聚焦开放、联通、平衡，就亚太自贸区、生物循环绿色经济等取得积极成果，助力疫后复苏。

双方一致同意，以中泰全面战略合作伙伴关系建立10周年为契机，共同规划两国关系未来发展，致力于打造更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体，推动中泰全面战略合作伙伴关系迈上新台阶，使两国人民更加友好，各领域合作迈出更大步伐。

双方一致同意，努力实现中老泰铁路早日贯通，以通道促物流、物流促经贸、经贸促产业，全面推进中老泰三方合作，实质性提升次区域发展水平。

双方一致同意，加强网络安全合作，共同打击电信诈骗。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。

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