新华社北京7月5日电（记者马卓言）由中国联合国协会主办，联合国人权理事会第50届会议“加强全球人权治理，弘扬全人类共同价值”边会5日以视频方式举行。与会中外嘉宾表示，中国人权事业取得巨大发展成就，在全球人权治理过程中扮演重要角色，国际社会应尊重人权发展的多样性，反对套用单一模式和评判标准。

中国联合国协会会长王超说，近年来，在百年变局和世纪疫情交织影响下，霸权主义、种族主义、保护主义、狭隘民族主义抬头，贫困和不平等加剧，双重标准大行其道，全球人权治理遭受严重冲击。各国应在平等和相互尊重基础上就人权问题开展对话与交流，增进相互理解与信任，扩大共识，缩小分歧，携手应对人类面临的共同挑战。

阿根廷拉普拉塔国立大学国际关系研究所中国研究中心主任司芙兰认为，中国提出的人类命运共同体理念超越了国籍和种族，与联合国人权事业和可持续发展议程高度契合，为困境中的全球人权治理带来了希望。

欧洲科学与艺术院院士皮特·赫尔曼说，在许多国家，经济的发展反而加大了贫富差距。“如何利用经济发展改善民生？如何为人民创造更多财富？中国用行动给出了答案。”

中南大学法学院教授毛俊响说，近年来，个别国家提出“基于规则的国际秩序”，有利可图则趋之若鹜，无利可图则弃之如敝履，在全球人权治理中罔顾法治，以一己之私来决定是否加入和退出国际机制，以单边行动来破坏国际人权秩序。这种情况就凸显了在国际法基础上推进全球人权治理的必要性和迫切性。

“中国在当今世界扮演了至关重要的角色。中国通过和平发展实现经济腾飞，赢得了全球大多数发展中国家的尊重。”爱尔兰国立科克大学应用社会研究学院讲师费利姆·赫德梅尔说，中国可以在东西方和南北方国家间架起桥梁，为促进世界和平和人权治理发挥独特作用。

针对目前个别国家企图将人权政治化以干涉别国内政，联合国人权理事会咨询委员会委员刘昕生表示，面对个别国家的诽谤污蔑，发展中国家应当加强团结，提出自己的人权主张和观点，同时在人权领域开展公平的交流合作，以此提高彼此人权保护的能力。

“面对个别国家的造谣抹黑，发展中国家应当坚定立场，在说明事实的情况下，坚决驳斥有关行为。这既是维护国家利益的正确选择，也符合国际人权保护事业健康发展的需要。”刘昕生说。

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