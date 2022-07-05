新华社曼谷7月5日电 当地时间2022年7月5日，泰国总理巴育在曼谷会见应邀对泰国进行正式访问的中国国务委员兼外长王毅。

巴育请王毅向中国领导人转达诚挚问候，感谢中方邀请泰方出席全球发展高层对话会，表示泰方高度重视习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，钦佩中国脱贫攻坚取得的巨大成就，期待借鉴中国发展经验，把握时代潮流，抓住历史机遇，推进泰中全方位合作。

王毅向泰方转达了中国领导人的亲切问候，表示中国共产党团结带领中国人民打赢脱贫攻坚战，消除了绝对贫困，正开启走向共同富裕的新征程。中方赞赏泰方积极参与全球发展倡议，愿加强双方治国理政经验交流。

王毅说，中泰关系在世界变局和乱象中保持健康稳定发展，得益于两国领导人的战略指引，得益于“中泰一家亲”的传统友谊，得益于双方建立的牢固政治互信。今年是中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年，双方同意弘扬友谊、拓展合作、规划未来，以共建中泰命运共同体为目标和愿景，为“中泰一家亲”赋予新的时代内涵，开创两国更为稳定、更加繁荣、更可持续的美好未来。双方还可打造纵贯南北、连通欧亚的中老泰铁路，以通道促物流、物流促经贸、经贸促产业，开通更多冷链班列、旅游专线、榴莲快线，使跨境运输更便捷、更节约、更高效，实现“货物北上，游客南下”。

巴育表示，泰中友好源远流长，务实合作卓有成效，两国达成共建命运共同体的共识意义重大，泰方愿同中方携手推进。期待加强“泰国4.0”发展战略同“一带一路”倡议深度对接，依托泰中老铁路开展三方合作，充分释放铁路跨境发展潜力。

双方还就今年亚太经合组织领导人非正式会议交换意见。王毅表示，中方全力支持泰方发挥东道主重要作用，引领会议聚焦亚太、聚焦发展、聚焦亚太自贸区建设，让APEC的愿景在泰国重整行装再出发，为区域一体化进程注入新的强劲动力。

巴育感谢中方支持，表示泰国人常讲“同心协力，事事顺意”，泰方对办好会议充满信心。王毅说，“兄弟同心，其利断金”，中方愿同泰方共同推动会议取得积极成果。

同日，王毅还同泰国副总理兼外长敦举行会谈，就深化中泰全面战略合作伙伴关系达成一系列重要共识。

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