国际在线报道（记者 李琳）因为向往，他们来到中国；因为梦想，他们选择留下。当外国人“遇见中国”，究竟会碰撞出怎么样的火花？环球资讯广播2022年特别策划“遇见中国”，听外国友人与中国的“对话”。

来自哈萨克斯坦的小伙子周安南即将从湖北工业大学本科毕业。在武汉的五年学习时光，让这个远道而来的外国人，记住了中国人的热情与善良，也让他在异国他乡找到了新的“家”。

这是不久前湖北工业大学2022届本科生毕业典礼上的一段视频。视频中，一位外国小伙子操着一口流利的中文，讲述了他五年求学路上的温暖与感动。其间，他数度哽咽，场面令人动容。

这位外国小伙儿叫周安南，来自哈萨克斯坦。五年前，一位在中国留学的朋友给他讲述了自己在中国的所见所闻，让周安南对中国产生了浓厚的兴趣。于是，他毅然告别了祖国和家人，踏上了去中国的求学路。他说：“我们上高中的时候，学世界历史，学到中国历史的时候，老师都会说‘这里只写了一部分’，中国历史太悠久了，很难全部都学到。来了之后发现，中国真是一个宝藏，是一个想了解但是又了解不完的国家。”

喜欢中国文化的周安南，很快融入了中国的生活：他通过了中文水平考试，和中国同学一起成立了影视创作社团，会唱中文歌，就连吃饭也得就着“老干妈”……周安南说：“我来中国之前就做了一个决定：我要离开我的舒适区。虽然这里也有说俄语、说哈萨克语的人，但是我会尽量百分百地投入到感受中国中去。“

周围人友好热情、处处充满着善意，让周安南在异国他乡找到了“家”的感觉。2020年春节，他和同学到湖北黄冈的农村过年。一场突如其来的新冠肺炎疫情，让他在同学家里住了4个月。在这个中国家庭里，大家对他无微不至的关心，让周安南永远不会忘记。“除了我父母以外，没有人对我这么好过。这在我的理解之外，人和人之间怎么会有这种包容、这种无私的爱？”

也是因为那一次经历，让周安南对中国农村留下了很好的印象。在他的记忆中，每个人都在辛勤地劳作。闲暇时，大家会三五成群聚在一起，畅聊生活。这种氛围迅速拉近了人和人之间的距离，也拉近了周安南和中国的关系。他说：“感觉人和人之间没有墙，所有人都是家人，都很亲切，都互相帮忙，一直特别热闹，从来不会觉得无聊或者孤独。”

周安南学的专业是数字媒体艺术，他经常和同学一起创作剧本，并将其拍成片子。他还有一个梦想：有朝一日能拍一部影片，讲述外国人眼中的中国。“我可能会收集在中国的留学生的经历，把他们都写下来，融合在一起，用一个人去表达爱这个概念。2019年，我参加了我们学校的汉语演讲比赛，我当时演讲的标题就是《我眼中的中国》，我就讲的人，因为我眼中的中国就是人，不是什么建筑、风景。”

本科毕业后，周安南将继续在湖北工业大学攻读硕士学位。他说，在中国的五年时光，他经历了成长和蜕变，收获了无数感动，也目睹了中国的发展变化，他想留在这里，继续追逐自己的梦想。“这里有我的老师，我所有认识的朋友，我待着特别舒服，我学的东西都是我想学的。我会留在湖工大深造，会去抓住一些实习机会，去一些影视公司实习，多去了解影视拍摄以及这方面的知识，然后留在武汉上班。我父母也鼓励我在这里继续发展。”

(责编：贾文婷、杨牧)