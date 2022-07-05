原标题：“全球发展：共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛在京举行 多国人士点赞全球发展倡议

国际在线报道（记者 魏宇晨）由国务院新闻办主办，中国社会科学院、国务院发展研究中心、中央广播电视总台共同承办的“全球发展：共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛4日晚在北京举行。当天开幕式上，多国人士点赞全球发展倡议，认为这一倡议将为多边主义和区域合作注入更多动力。

当天开幕式致辞中，联合国副秘书长兼亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿里沙赫巴纳表示，实现2030年可持续发展目标需要各国加快共同努力的步伐。她认为，前不久在联合国亚太经社会第七十八届年会上通过的《曼谷宣言》，与全球发展倡议具有一致性，都将为进一步推动亚太地区的可持续发展注入更多动力。“《曼谷宣言》确定的优先事项与中国提出的全球发展倡议具有充分的协同性和一致性。我赞赏这些倡议为多边主义和区域合作注入更多动力，共同加速推进区域可持续发展。”

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫指出，全球发展倡议是一个可靠的机制，将有助于疫情后国际发展与合作。“我们需要实现疫情后的复苏，推进国际发展合作，并实现联合国可持续发展目标。另一方面，我们需要构建全球发展共同体，以应对当前和未来的全球威胁。换言之，我们需要的是一种新型文明，一种和谐、生态的文明。”

塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇赞赏全球发展倡议以人民为中心、人与自然和谐共生、创新驱动、发展优先等。他表示，这一倡议将深化全球发展伙伴关系，推动多边主义发展。“现在最重要的事情就是重新践行多边主义，建立一个能够推动我们共同文明、和谐、发展的全球机制，加深在国际舞台上的相互理解，并制定以人民及其需求为中心的政策。”

多哥前总理、国际农业发展基金总裁吉尔伯特·洪博指出，在当前背景下，通过区域和全球伙伴关系来提升推动可持续发展目标的倡议变得尤为可贵。他说：“国际农业发展基金对全球发展倡议所确定的扶贫、粮食安全、发展资金和绿色发展等优先领域表示高度赞赏。我希望在全球发展倡议下，以实现可持续发展目标为指导，与国家、地区和多边伙伴就最佳合作对接开展持续对话。”

(责编：贾文婷、杨牧)