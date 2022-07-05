中国日报网7月5日电 当地时间6月30日，美国最高法院针对联邦政府权限作出一项裁决，限制了后者颁布减少发电厂碳排放的全面法规的权力。该决定不仅让拜登政府抗击气候变化的进程遇到重创，更被联合国批评为“应对气候变化斗争的挫折”。

据路透社报道，美国最高法院以6比3的投票结果，限制了美国环境保护局（EPA）根据《清洁空气法》（Clean Air Act）对现有燃煤和燃气发电厂温室气体排放进行监管的权力。

报道称，该裁决将限制EPA对发电厂颁布任何推动美国能源政策向可再生能源转变的法规的能力。由此，这将削弱政府控制电力行业排放量的能力。报道还表示，这项裁决的影响可能不仅限于EPA。

据悉，拜登政府的目标是到2030年前将美国的温室气体排放量减少一半，到2035年实现电力行业零排放，而发电厂约占二氧化碳排放量的30%。拜登在声明中表示，（最高法院的裁决）是“又一个让我们国家倒退的毁灭性决定”。

根据此前的报道，联合国气候科学小组曾在今年2月份发布的一份重要报告中警告，气候变化带来的影响将变得愈发糟糕，可能会在未来几年让整个世界变得更虚弱、更饥饿、更贫穷、更危险。

对于美国最高法院6月30日的裁决，联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）表示，这一决定是“我们应对气候变化斗争的一次挫折，我们在实现《巴黎协定》目标方面已经远远偏离轨道”。

（编译：高琳琳 编辑：妮思娜）

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