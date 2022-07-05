新华社阿富汗加延7月5日电 通讯：“中国援助来得正是时候”——中国援助阿富汗救灾纪实

新华社记者邹学冕

阿富汗东南部地震重灾区加延村村民3日起陆续收到中国人道主义救援物资，10多天来一直饱受风吹日晒的灾民们有了能遮风挡雨的“家”。领到一包印有“China Aid（中国援助）”帐篷和两张毛毯的村民阿卜杜勒·拉乌夫终于一改愁容，脸上展露笑意。

“作为我们阿富汗的‘邻居’，中国援助来得正是时候！”拉乌夫说，“我们这个六口之家终于可以不用住在树底下了。”

6月22日，阿东南部发生强烈地震，造成1000多人遇难，近2000人受伤，数万座房屋被毁。加延村到处是断壁残垣，村民只能用床垫、毯子和塑料布在树下搭起临时避难棚。

“我终于可以有个临时的‘家’了，”拉乌夫说，“感谢中国朋友送来的帐篷！感谢你们的帮助！”

6月27日，中国政府援助阿富汗首批抗震救灾物资运抵阿首都喀布尔国际机场，其余物资在接下来的几天内也陆续运抵。

阿富汗临时政府国家灾难管理与人道主义事务部代理部长吴拉姆·加乌斯当天在救灾物资交接仪式现场说，这批物资是阿目前最急需物资，中方行动是两国人民友好情谊的最好体现。

“地震夺走了我们的一切，但中国援助的到来给我们解决了住房、取暖这两个最现实的问题。”正在排队领取中国援助物资的村民汗·穆罕默德对记者说。

灾情发生后，中国政府第一时间决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。中国红十字会也通过包机形式向阿运送了帐篷、折叠床等抗震救灾物资，并向阿红新月会提供援助资金，帮助阿灾民渡过难关。

阿富汗临时政府发言人穆贾希德6月30日在接受记者采访时说，阿方感谢中国提供如此大量的援助，帮助受灾民众重建家园。

阿富汗中资企业和华侨华人也在第一时间自发参与救灾行动。6月26日，中国中冶集团艾娜克铜矿项目向受灾较为严重的霍斯特省灾区捐助了大米、面粉、食用油和茶叶等物资。阿富汗华侨华人还自发购买药品、帐篷等，自筹资金运往灾区。

正在阿富汗调研的上海外国语大学副研究员汪段泳在听闻阿东南部发生地震后，与国内友人及当地慈善组织合作，于6月29日赶赴霍斯特省灾区，向受灾民众捐赠了4吨面粉。

阿富汗霍斯特省灾难管理和人道主义事务部门负责人法齐勒·穆罕默德在接受记者专访时说：“我们要感谢中国人民！你们是我们的好‘邻居’！”

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