人民网罗马7月5日电 （记者谢亚宏）由中国驻意大利使馆主办、意大利佛罗伦萨大学孔子学院承办的以“快乐中文”为主题的第二届“汉语桥”世界小学生中文秀意大利暨圣马力诺赛区活动近日圆满落下帷幕。经各孔子学院和有关学校机构的推荐、选拔，共有42位同学参加了本次活动。

据悉，小选手们通过视频方式参与，活动分为“汉语演讲”、“才艺展示”两个部分，中意专家组成的评委会进行了为期两周评选，并首次采用网络投票形式吸引更多的中文爱好者和意大利民众关注并参与活动。

小选手们积极快乐的发挥使得活动精彩纷呈。最终，由博罗尼亚大学孔子学院选送的小选手巴烁礼（Bassoli Edoardo Franco）和中意国际学校选送的小选手柯雅静（Dalla Costa Nicole），以优秀的口语表达能力以及令人印象深刻的才艺展示，获得本次活动个人优胜奖，这两位同学将代表意大利暨圣马力诺赛区参加第二届“汉语桥” 世界小学生中文秀的全球活动。本次活动还设置了人气奖和才艺奖。颁奖仪式拟于九月的“孔子学院日”在佛罗伦萨孔院举办。

“汉语桥”，不仅是语言之桥、文化之桥，更是架设在儿童心中的一座友谊之桥。意大利、圣马力诺小学生通过“秀中文”，展示了中文学习的成果，提升了中文学习的兴趣，加深了对中华文化的了解，为中意、中圣友谊世代友好奠定了良好基础。

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