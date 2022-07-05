新华社北京7月4日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古4日在克里姆林宫向俄武装力量最高统帅普京汇报说，俄军与卢甘斯克武装力量已完成“解放”卢甘斯克的军事行动。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇4日在社交媒体上发文说，乌军在利西昌斯克-北顿涅茨克一线的防御战是成功的军事行动。

据俄罗斯总统网站消息，绍伊古向普京汇报说，自6月19日以来，俄军与卢甘斯克武装力量联合行动，完成了“解放”卢甘斯克的军事行动，该行动以7月3日“解放”该地区的利西昌斯克市宣告结束。俄军在此次行动中共控制了670平方公里的领土。绍伊古说，在“解放”卢甘斯克地区的最近两周，乌军共损失5469人，其中2218人死亡，3251人受伤。目前，俄军正在对利西昌斯克市及周边地区进行排雷、运送人道主义物资并为平民提供医疗援助等。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫4日通报说，由于俄军在卢甘斯克地区的进攻行动成功推进，乌军失去了对其第10山地突击旅、第72和第115机械化旅以及第118领土防卫旅所下辖的正在撤退部队的控制。科纳申科夫说，过去一天，俄军使用高精度武器打死近200名乌军人员、摧毁19件军用技术装备。俄空天军摧毁了乌军7个指挥所、2个弹药库和2个“冰雹”多管火箭炮炮台。他说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军230架飞机、134架直升机、1448架无人机、353套防空导弹系统、3904辆坦克和其他装甲车、706台多管火箭炮、3084门野战火炮及迫击炮、4002辆特种军用车辆。

俄罗斯媒体4日援引俄总统秘书佩斯科夫的话报道，普京今年不会就美国独立日向美国总统拜登及美国人民发送贺电，俄美两国元首没有就确保战略稳定问题进行接触的计划。此前克里姆林宫曾发布消息说，自从俄军在乌克兰开展特别军事行动以来，俄美两国总统之间就没有过直接接触。

乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇4日说，乌军在利西昌斯克-北顿涅茨克一线的防御战是一次成功的军事行动，乌军此次作战行动的主要任务包括吸引并重创俄军主力、为西方国家军援和改善第二道防线赢得时间、为乌军在其他地区的攻击行动创造条件，目前乌军已完成上述任务。

乌克兰国家通讯社（乌通社）4日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当日上午，俄军继续对切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫、尼古拉耶夫和赫尔松等地区的乌军进行炮击。在卢甘斯克地区，俄军在利西昌斯克市集结。在顿涅茨克地区，俄军加大了对乌军的炮击力度。卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代4日在社交媒体上发文说，卢甘斯克地区的一小部分领土仍在乌军控制下，乌俄两军在别洛戈罗夫卡地区的战斗仍在继续。

据乌通社报道，乌武装部队总参谋部3日在社交媒体发文说，经过激烈战斗，在利西昌斯克市的乌军被迫撤出阵地。面对俄军强大火力，继续防御利西昌斯克市将给乌军造成致命后果，为挽救乌军士兵生命，乌方做出了撤离利西昌斯克市的决定。

乌克兰总检察长办公室4日在官网发布声明说，乌方没收了一批属于俄罗斯和白俄罗斯企业的物资，被没收物资包括315个铁路用集装箱和价值3.5亿格里夫纳（约合1190万美元）的货物。

据乌通社4日报道，美国驻乌克兰大使布林克当天接受媒体采访时表示，美国政府正努力更多、更快地向乌方提供援助，给乌方前线部队提供帮助。美国政府正在就训练乌军队的计划进行讨论。

“2022乌克兰重建会议”4日在瑞士南部城市卢加诺开幕。乌克兰总理什梅加尔率团出席会议并向大会介绍了乌方起草的重建纲领。他在开幕式上致辞时说，预计乌重建工作将会耗资7500亿美元。（参与记者：李东旭 李铭 华迪 聂晓阳）

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