参考消息网7月3日报道 香港亚洲时报网站6月29日发表题为《七国集团（G7）的基建计划并非“‘一带一路’杀手”》的文章，作者是威廉·佩塞克。全文摘编如下：

七国集团刚刚在6月26日干了这样的事情——它们计划掏出6000亿美元全球基础设施项目资金，想去告诉中国谁才是老大。此后，七国集团的计划逐步淡出媒体视线，让地缘政治外行们了解到为什么指望打败北京的“一带一路”倡议只是幻想。

有三个理由可以解释为什么说中国官员不需要花太多精力去分析七国集团刚刚宣称自己要做的那些事情。

首先，七国集团上一次真正落实一份宏大的联合公报是什么时候？

数十年来关于货币合作和降低金融风险的愉快谈话是如何消失的？还是说，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国已经解决了它们狠心承诺的气候变化问题？七国集团号称不可接受的那些贸易战都怎么样了？

记得七国集团曾在2008年作出“绝不重蹈覆辙”的承诺，号称要确保再不出现市场危机吗？它们在之前的2001年、1997年、1994年乃至上世纪80年代末的协议中讲过类似的话。

(责编：贾文婷、杨牧)