新加坡知名时事评论员、专栏作家翁德生近日发表了专栏文章《世人应看清美国“价值观同盟”的真相》。当地时间7月3日，他接受了中央广播电视总台记者的专访。翁德生说，美国是世界乱象的始作俑者。

知名时事评论员 专栏作家 翁德生：西方舆论场大肆指责俄罗斯，然而真正的始作俑者却是美国。美国积极拉帮结派搞对抗，主导北约屡屡东扩，俄罗斯被逼到墙脚，才是这场战争的起因。人们没看到真正的好战者是美国，仅有240多年历史的美国，发动和参与的战争高达200多次。

翁德生表示，在上月召开的香格里拉对话会上，亚洲很多国家清醒地认识到，是美国在世界各地煽风点火不断搅局，不应盲目跟随美国。

知名时事评论员 专栏作家 翁德生：马来西亚政府高级部长兼国防部长希沙姆丁在香格里拉对话会上的讲话中同样强调，东盟将决定自己的道路，他说无论美国的要求是什么，我们（东盟）都必须让他们相信，这必须符合东盟的利益，不仅仅是美国的利益。

翁德生认为，一个和谐的地球村符合所有国家的利益，一个动荡不安的世界却只符合美国的利益。美国大搞所谓价值观同盟，其实质是违背了包括亚洲在内的全球利益。

知名时事评论员 专栏作家 翁德生：有别于崇尚对立对抗的西方文化，东方传统推崇和而不同，通过协商处理解决问题才是亚洲价值观。民主的真谛在于展现多元，政治的最高道德标准是真正能够为人民谋福祉的政府，世人应该张大眼睛看清事实。

（来源：央视新闻客户端）

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