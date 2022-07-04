新华社缅甸蒲甘7月4日电（记者张东强）当地时间2022年7月4日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘出席澜湄合作第七次外长会期间会见越南外长裴青山。

王毅表示，当前，百年变局加速演进，全球挑战层出不穷。作为社会主义友好邻邦、新兴市场和发展中国家重要力量，中越有着高度一致的共同战略利益。双方要保持战略沟通，深化战略协作，朝着打造命运共同体方向做出努力，在发展符合各自国情的社会主义事业新征程中携手并进、砥砺前行，为地区和世界的和平与繁荣作出更大贡献。

裴青山祝贺中国在以习近平同志为核心的中共中央领导下，国家建设取得举世瞩目成就，预祝中共二十大圆满成功，相信中国将胜利实现第二个百年奋斗目标。越中两国政治上高度互信，务实合作顺利推进。越方始终将对华关系视为对外战略头等优先，愿同中方保持高层交往和战略沟通，推进各领域合作实现新突破。

王毅说，中共二十大必将是一次团结、奋进、胜利的大会，将为中国加快实现第二个百年奋斗目标提供强劲动力，也将进一步壮大社会主义事业，促进人类和平进步。中国正在加快构建新发展格局，实施高质量对外开放，将为越方带来更多红利，也为两国合作创造更好条件。中越应共享机遇，共谋发展，共维稳定，共创繁荣。

双方表示将以即将在华举行的中越双边合作指导委员会第十四次会议为契机，全面梳理和统筹推进两国各领域合作。

双方积极评价中越班列“铁路快通”模式实现跨区域双向贯通，强调要提高通关效率，便利人员和货物往来。

双方一致同意加快推进符合民众需求、可操作性强、社会效益好的民生项目，增进两国人民感情，夯实两国友好民意基础。

双方还就涉海问题进行了沟通，认为应以今年《南海各方行为宣言》签署20周年为契机，积极推进“南海行为准则”磋商进程。坚持高层共识，妥处矛盾分歧，推进海上合作。

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