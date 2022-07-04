新华社东京7月4日电（记者华义）日本主要通信运营商凯迪迪爱公司4日发布消息称，日前发生的大规模通信故障影响尚未完全消除，截至当地时间4日7时，该公司运营的网络和数据通信基本恢复，但是用户通话仍难以使用。日媒认为，此次大规模故障凸显网络基础设施的重要性和脆弱性。

凯迪迪爱公司是日本三大通信运营商之一，这次因设备问题导致的大规模故障影响线路最多达3915万条，其中涉及不少手机用户，且从2日凌晨起持续超过48小时，影响范围和持续时间都属日本罕见。

除了大量手机用户通话和上网受影响外，日本金融、物流、医疗、政府部门等凯迪迪爱公司的客户也都受到影响，特别是对物联网产业造成的影响较大，例如有些银行的自动取款机无法使用；气象厅的气象观测数据无法收集；物流公司的数据无法更新；货物列车运行、联网汽车都受到影响等。此外，租借凯迪迪爱公司通信线路的企业用户也受到影响。共同社报道称：“该事件再次凸显出在一切都使用通信网络的现代社会通信故障影响有多大。”

凯迪迪爱公司社长高桥诚3日在记者会上表示，作为必须提供稳定服务的通信运营商会深刻反省，并将视情况对客户进行补偿。日本总务大臣金子恭之当天称，此次故障属于《电气通信事业法》所界定的“重大事故”，对凯迪迪爱公司的应对提出了批评。日本首相岸田文雄对此做出指示要求尽早修复故障，总务省也向凯迪迪爱公司派出了人员进行调查指导。

日本近年发生多次大规模通信故障，2018年12月软银公司的大规模通信故障波及超过3000万人，2021年10月都科摩通信公司的通信故障持续约29个小时，波及人数约1300万。如今时隔不到1年，日本再次发生了大规模的通信故障。日媒认为，不仅通信运营商对于确保通信基础设施安全有责任，相关政府部门对此也有责任。

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