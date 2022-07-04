新华社基多7月3日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：近期，智利等拉美国家新冠疫情呈反弹之势，部分国家住院率、病亡率有所上升。同时，拉美多国正持续推进新冠疫苗接种。

智利卫生部数据显示，自5月底以来，智利新冠病例数明显增加，单日新增病例数多次超过1万例，住院率和病亡率均有所上升。此外，当地目前处于秋冬季，呼吸道病毒快速传播对少年儿童影响严重。智利教育部已宣布从6月30日起提前一周放寒假。

古巴公共卫生部数据显示，截至3日的7天中，古巴无新增新冠死亡病例，但新增确诊病例较前一周有所增加。古巴3日报告新增确诊病例37例，累计确诊超过110万例。

厄瓜多尔6月以来新冠疫情持续反弹。该国卫生部6月30日报告24小时内新增新冠确诊病例1300例，新增死亡2例。不过，厄卫生当局认为疫情再度大规模暴发的可能性不大。

据墨西哥卫生部数据，截至2日，墨西哥累计新冠确诊病例超过608万例，累计死亡超过32.5万例。墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利6月28日说，该国新增新冠确诊病例数已连续10周呈上升态势，但住院率和病亡率未见明显增加。墨西哥从6月27日开始为5至11岁儿童接种新冠疫苗。

巴拿马数据显示，截至2日的7天中，该国报告新增新冠确诊病例10740例，新增死亡25例，核酸检测阳性率为17.19%。疫苗接种报告显示，巴拿马5岁以上人群中新冠疫苗首剂覆盖率为87.8%，第二剂覆盖率为78.5%。（执笔记者：李国荣）

(责编：贾文婷、杨牧)