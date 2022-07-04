新华社北京7月4日电 德国和爱尔兰外交部长3日谴责英国政府提出的修改《北爱尔兰议定书》法案单方面破坏“脱欧”协议。

英国《观察家报》3日刊登德国外长安娜莱娜·贝尔伯克和爱尔兰外长西蒙·科文尼发表的联合评论文章。文章写道，英国单方面破坏两年前才签订的一项国际协议，这不具有任何法律或政治合理性。英国政府提出的议定书修改法案不但不能解决问题，反而会造成一系列新的不确定性，使问题更加复杂。

“不幸的是，英国政府没有选择带着诚意接受这些建议。英国没有走合作与对话之路，而是选择了单边主义。”文章说。

2019年10月17日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，工作人员整理英国和欧盟的旗帜。新华社记者郑焕松摄

英国与欧盟2019年签署“脱欧”协议，除了约定英国退出欧洲单一市场和关税同盟后双方经贸合作应遵循的规则，还签署了《北爱尔兰议定书》，同意北爱地区保持与欧盟成员国爱尔兰跨境人员和货物往来畅通，不设边检设施，继续遵循欧盟经贸规则，以维护1998年北爱和平协议的成果。

但是，为了防止英国其他地区的货物绕过欧盟监管、经北爱流入欧盟市场，议定书规定英格兰、苏格兰和威尔士地区货物运入北爱地区时必须接受边检。反对者认为，这意味着在大不列颠岛与爱尔兰岛之间的爱尔兰海设立一道海关边界。

英国政府当初为达成“脱欧”协议作了妥协，实现“脱欧”后却不断表达“反悔”之意。尽管欧盟一再警告，英国政府6月早些时候仍正式提出修改《北爱尔兰议定书》法案，交由议会审议。议会下院6月27日“二读”通过这一法案，定于7月13日再次讨论。（李彦南）

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