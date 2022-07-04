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意大利遭遇严重干旱　两城市限制用水

2022年07月04日14:41 | 来源：新华网
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新华社北京7月4日电 意大利近日遭遇数十年来最严重旱情，两个城市率先采取节水措施，对居民生活用水设限。据当地媒体报道，意中央政府最早将于4日出台应对旱情的具体措施。

意大利近日遭遇热浪袭击，降水稀少。全国最长河流波河陷入缺水危机，水位降至70多年来最低水平，部分河段断流。

意北部城市维罗纳2日发布限制用水措施，要求可饮用水只能用于“个人清洁、卫生等家庭用途”。每日6时至21时，当地居民不得用可饮用水洗车、浇灌花园或注入泳池等。其他时段，居民可自愿节水。

这项限制措施将持续至8月31日，违者将面临最多500欧元（约合3494元人民币）罚款。

位于托斯卡纳大区的比萨市出台类似措施，规定可饮用水只能用于家庭活动。这项措施定于11日生效。

这场旱情中，意大利北部受影响尤为严重，多地已实施用水配给制长达数周，米兰等城市已关闭大型喷泉。一些大区要求中央政府宣布全国进入紧急状态，以得到财政补助和民防部门支援。

意大利媒体援引意总理马里奥·德拉吉的话报道说，中央政府最早将于4日出台措施，启动针对受旱情影响最严重地区的紧急援助计划。（张旌）

(责编：于洋、燕勐)

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