新华社阿克拉7月3日电 专访：“以人为本”的中非合作已结下累累硕果——访加纳外交官拉哈曼

新华社记者许正

加纳驻布基纳法索大使馆参赞亚当·阿卜杜勒·拉哈曼日前在阿克拉接受新华社记者专访时说，中国同非洲国家开展的务实合作聚焦增进非洲人民福祉，为非洲带来实实在在的好处，“以人为本”的中非合作已结下累累硕果。

因靠近邻国布基纳法索，拉哈曼的家乡、加纳北部省省会塔马利是重要的商贸枢纽，但落后的基础设施制约了这座城市的发展，民众出行不便、商贸运输受限。今年3月，一座由中资企业承建的立交桥竣工，极大改善了塔马利市中心的交通状况。加纳总统阿库福-阿多在竣工仪式上说，塔马利立交桥让加纳人民获益，这是加中关系发展的又一证明。

提起家乡的这座立交桥，拉哈曼赞不绝口，“立交桥竣工那天，民众拥到桥下拍照、欢呼、庆贺。这是北部省第一座立交桥，不仅改善了当地交通、方便了大家出行，还美化了塔马利的城市天际线”。

近年来，在“一带一路”和中非合作框架下，更多中非合作项目在加纳落地生根，拉哈曼对中非合作的内涵也有了更深体会。

在拉哈曼看来，近年来中资企业修建的水电站、立交桥等项目给加纳民众带来实实在在的好处，这些项目真正做到以增进非洲人民福祉为中心，“中非务实合作结下累累硕果，令人欣喜”。

“中国同非洲国家有着相似的历史遭遇，希望携手共同发展。改革开放以来，中国发展经济，扩大对外贸易，改善人民生活。如今，中国已成为世界第二大经济体，中国的宝贵发展经验值得非洲国家学习。”拉哈曼说：“中国取得的发展成就同中国共产党的坚强领导密不可分。”

除了担任外交官，拉哈曼还是加纳智库非洲-中国国际关系中心的董事会主席，2017年曾首次访华。他说：“从北京的名胜古迹到上海的摩天大楼，那趟中国之旅不仅让我看到中国的发展巨变，也让我深入了解了中国共产党的历史、执政方式和理念。”

拉哈曼说：“中国共产党宽广的国际视野将推进中非合作更上一层楼。”

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