新华社阿布贾7月3日电（记者郭骏）尼日利亚总统布哈里2日在阿布贾发表声明，对由中国企业承建的尼日利亚首个现代化深水港莱基港成功停靠首艘货轮表示祝贺。

由中国港湾工程有限责任公司（以下称“中国港湾”）承建的拉各斯州莱基港1日迎来搭载港机设备的“振华28”轮停靠，这是在建的莱基港迎接的第一艘货轮。

布哈里在声明中说，莱基港投入运营后将创造大量就业机会，改善尼日利亚民众生活，同时促进尼日利亚的对外贸易活动，助力尼日利亚改善营商环境，吸引外国投资。尼日利亚政府将不遗余力地开发该港口的潜力。

中国港湾和拉各斯州政府等多方组建的合资公司莱基港投资开发公司总经理杜若罡3日接受新华社记者电话采访时说，“振华28”轮此次运送的是莱基港首批港机设备，包括3台大型起重机和10台龙门起重机。本次设备交付标志着莱基港即将具备集装箱装卸作业能力，对莱基港今年年底按时投入运营至关重要。

据介绍，莱基港是尼日利亚首个现代化深水港，2020年6月开工，年设计处理能力120万个标准集装箱。拉各斯州是几内亚湾及西非地区国际贸易重要枢纽，莱基港投入运营将带动区域经济发展。

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