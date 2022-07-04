新华社缅甸蒲甘7月3日电（记者张东强）当地时间2022年7月3日，国务委员兼外长王毅在缅甸蒲甘出席澜湄合作第七次外长会期间会见柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。

王毅说，今年以来，中柬高层交往频繁，铁杆友谊不断升华，全方位合作走在中国同地区国家关系前列。新形势下，中方愿同柬方进一步落实高层战略共识，加强沟通，深化合作，把中柬命运共同体巩固好、建设好，以更多可视成果迎接明年中柬建交65周年。作为休戚与共的战略伙伴，中方将继续同柬方坚定站在一起，为柬政治稳定、经济发展持续提供支持帮助。

布拉索昆表示，柬埔寨高度赞赏习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，相信这两大倡议将为世界和平和发展作出重要贡献。柬中全面战略伙伴关系强劲有力，柬政府和人民感谢中方始终尊重柬埔寨国情，坚定支持柬国家发展。柬方将继续坚定奉行一个中国政策，支持中方在台湾、涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场，希同中方保持高层交往，加强战略沟通，以更多合作成果共同庆祝两国建交65周年。

双方表示将持续推进“一带一路”同柬发展战略深入对接，建设好西哈努克港经济特区，扎实推进金边—西港高速公路等基础设施项目。

双方同意继续开展抗疫、农业、环保、科技、人文等领域交流合作。王毅表示，中方将根据柬方需求，及时交付剩余1500万剂疫苗援助，尽快移交援柬抗疫物资，扩大柬大米对华出口，增开两国直航航班，积极协调首批柬留学生返华复学。

双方就中国东盟关系深入沟通。王毅表示，中方全力支持柬发挥东盟轮值主席国重要作用，愿同东盟方面共同秉持“三个坚持”：一是坚持东盟中心地位，保持战略自主、维护多边主义，抓牢地区安全主导权。二是坚持合作共赢导向，以建设中国东盟“五大家园”为目标，以高质量共建“一带一路”为动力，全面有效实施区域全面经济伙伴协定，尽早启动中国东盟自贸区3.0版建设，为地区和平稳定发展增添更多确定性和正能量。三是坚持妥善处理敏感问题，把稳互利合作主基调，反对在本地区搞阵营对立和分裂对抗，抵制将东亚合作平台变成大国“角斗场”。

布拉索昆表示，柬方反对外部势力对本地区事务指手画脚、逼迫地区国家选边站队、推行零和思维和地缘博弈。面对当前复杂多变形势，柬埔寨将坚定站在历史正确一边，本着互利共赢精神，同中方携手努力，维护本地区和平稳定繁荣。

双方还就缅甸局势、南海问题及加强澜湄合作等交换了看法。

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