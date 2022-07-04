本报记者 张 红

美国联邦储备委员会主席鲍威尔6月22日表示，美联储坚决致力于把通胀率降下来，正迅速采取行动恢复物价稳定。他同时承认，美国经济存在衰退可能性。图为当日在华盛顿拍摄的美联储大楼。

新华社记者 刘 杰摄

随着中期选举日渐临近，美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。随着对通胀和经济衰退的担忧加剧，越来越多的经济学家、政治观察人士和分析人士呼吁拜登政府削减对华加征的关税。

推高通胀，加剧经济衰退风险

“美国有关取消部分对中国商品加征关税的讨论正值美国经济处于最危险的时期。”美国《商业日报》称，持续高企的通胀水平正在粉碎美国消费者的信心。舆论普遍认为，取消对华加征关税能解拜登政府抑制通胀的燃眉之急。

路透社6月21日晚引述知情人士的话称，拜登正考虑取消对一系列中国产品加征的关税以抑制通货膨胀，并且希望在11月8日国会中期选举之前利用一切手段来为美国通胀问题中不断飙升的物价降温。据法新社报道，拜登表示，他计划与中国领导人对话，以讨论对华关税问题。

美国近几个月连续创下40年来通胀最高水平，迫于高物价的压力，美国政府主要官员不断放风要取消对华加征关税。美国财长珍妮特·耶伦在接受美国广播公司采访时说：“我们沿用的关税政策并不总是符合战略目标，只会增加美国消费者的成本。”白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔也直言：“我们从一开始就说过，特朗普实施的某些关税是不负责任的，它们无助于我们的经济利益或国家安全利益，反而导致美国家庭和公司的成本增加。”

目前，美国陷入通胀失控的困境，投资者和媒体纷纷警告美国可能面临一场经济上的“超级飓风”。为了救急，民调支持率连续下跌的拜登不得不试图抓住每一根稻草。《纽约时报》称，虽然取消部分对中国商品加征的关税不太可能帮美国大幅抑制通胀，但拜登政府官员承认“他们几乎没有其他选择”。

俄罗斯《生意人报》文章引用俄罗斯科学院美加研究所首席研究员弗拉基米尔·瓦西里耶夫的话表示：“可以肯定的是，在不久的将来，逐步恶化的美国经济形势会被称为‘拜登衰退’。正是这一因素促使拜登将降低从中国进口商品的加征关税。”

据美国消费者新闻与商业频道报道，美国前驻新加坡大使戴维·阿德尔曼表示，抑制通胀将是美国中期选举的头号议题，拜登控制通胀的能力有限，但是他的“工具箱”里还有一件工具，即削减对华关税。他认为，削减对华加征关税后，美国的通货膨胀将下降1%，有助于拜登的选情。

增加支出，民众和企业叫苦不迭

英国《金融时报》网站文章指出，提高关税后的商品价格出现了最大限度的增加，美国消费者首当其冲受到了贸易战的影响。在拜登寻求为美国消费者缓解压力之际，结束贸易战是最直接、最有效的政策。美国《商业日报》认为，美国消费者对中国商品的需求是必然的，从理论上说，如果取消对这些商品加征的关税，那么这些商品将会立即降价或停止涨价。

美国进口商也未能从贸易战中受益。6月15日，全美零售业联合会（NRF）主席马修·谢伊通过NRF网站发表声明指出，加征的关税并非由中国支付，而是由美国进口商支付。对华加征关税自2018年生效以来，美国海关和边境保护局已从美国进口商处收取了近1365亿美元。正如美联储纽约银行最近指出的那样，这些关税“几乎继续完全由美国公司和消费者承担”。这使得每个美国家庭每年平均为此多花费近1300美元。

众多美国经济学家和商业团体一直在敦促拜登政府取消对尽可能多的中国商品的加征关税。他们认同彼得森国际经济研究所不久前的研究报告。该报告称，取消关税的“可行方案”（包括广泛废除一系列关税措施），可以使美国消费者物价指数降低1.3个百分点，相当于每个美国家庭获得797美元可支配收入。

美国前财长萨默斯在美国全国广播公司《与新闻界对话》节目中称，降低关税是拜登政府能够采取的、可立即降低消费者成本的最有力的措施。前美国白宫国家经济委员会主任加里·科恩对美国有线电视新闻网表示：“这些关税增加了美国消费者购买的许多商品的成本。”科恩还反驳了所谓取消关税会“奖励”中国的说法：“我们是在奖励美国公民，因为他们无论如何都会购买这些商品，而我们从他们手中夺走了更多的可支配收入。”据美国《华尔街日报》网站报道，美国商会国际事务负责人迈伦·布里连特表示：“正如耶伦最近在听证会上所说的，高通胀时期，调整对华加征的关税看起来像是无需费脑筋的事。为什么要拖延符合美国家庭和小企业利益的行动呢？”

反噬美国，经济状况日益糟糕

美国消费者新闻与商业频道的文章称，特朗普政府当初对中国商品加征惩罚性关税，是希望借此缩小美国对华贸易逆差。但贸易战到目前为止并没有减少美国的贸易逆差，反而让美国公司和消费者增加了开支。路透社数据称，2021年，中国对美国贸易顺差全年累计3965.8亿美元，美国对华贸易逆差不降反升。美国评级机构穆迪2021年发布的一份研究报告显示，中美贸易战中约93%的关税成本都被美国自己给“消化”了。美国《外交政策》双月刊网站文章指出，总体来说，美国的贸易逆差在过去两年急剧扩大。

英国《金融时报》网站近日刊发文章称，研究发现，成本增加和关税报复抵消了保护主义措施为生产商带来的益处。美联储的经济学家发现，美国制造业的就业率下降了。另一项研究发现，马来西亚和墨西哥等国的出口有所增长，而美国并没有。这些证据证实了经济学家们在贸易战开打时的观点：关税不是增强美国制造业的有效政策。总体而言，贸易战让美国的经济状况更差了。

与美国政府的对华政策不同，美国企业继续在中国大力投资，并越来越直言不讳地表示打算继续这样做。美国美中关系全国委员会主席史蒂夫·欧伦斯近日接受美国福布斯网站专访时指出，中美双向贸易额每年超过6500亿美元，对很多美国企业来说，中国仍然是重要市场。美国《外交政策》网站文章称，美中贸易全国委员会前主席埃文·格林伯格认为，中美脱钩“在经济上是不可能的”，并敦促美国公司加倍努力进入中国市场。上海美国商会对300多家在华美国企业进行的新调查显示，与2020年相比，60%企业的对华投资有所增加。

“贸易战不但没有对中国经济造成负面影响，还像‘回旋镖’一样反过来伤害了美国经济。”据美国消费者新闻与商业频道网站6月20日报道，曾在奥巴马政府时期担任美国驻新加坡大使的戴维·阿德尔曼认为，前总统特朗普的对华贸易战在经济上是徒劳的，没有创造“有意义”的贸易收益。“取消关税不仅在短期内有利于美国消费者，而且随着时间推移，还将帮助重启美中关系。世界最大的两个经济体进行经济接触将有利于世界整体经济。”戴维·阿德尔曼说。

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