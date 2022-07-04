巴基斯坦卡洛特水电站鸟瞰图。

唐鹏飞摄（中国三峡集团供图）

本报北京7月3日电 （记者康朴）由中国三峡集团投资开发的中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站日前全面投入商业运营。卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省杰赫勒姆河，总装机72万千瓦，是中巴经济走廊能源合作优先实施项目和首个大型水电投资项目，也是被写入中巴两国政府联合声明的水电投资项目。

卡洛特水电站于2015年4月破土动工。项目全面投产发电后，年平均发电32亿千瓦时，为巴基斯坦提供具有市场竞争力的清洁能源，可满足当地约500万人用电需求，将有效缓解巴基斯坦电力短缺问题。项目预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放约350万吨，在推动巴基斯坦能源建设和经济社会发展的同时，助力实现全球“碳中和”目标。

在项目投资建设过程中，三峡集团积极履行企业社会责任，为当地社区建设学校、医院、道路等20多个公益项目，实施奖学金计划，开展生物多样性保护，积极促进与周边社区的融合发展。此外，项目每年可为当地直接或间接提供4500多个就业岗位。

目前，三峡集团为全球40多个国家和地区提供清洁能源供应等基础设施，境外装机总量约1800万千瓦。

(责编：岳弘彬、牛镛)