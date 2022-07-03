人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“中国人民在中国共产党领导下奋斗圆梦的故事”短视频大赛颁奖仪式在老挝举行

2022年07月03日18:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社万象7月3日电（记者章建华）由中国驻老挝使馆主办、老挝中国文化中心承办的“中国人民在中国共产党领导下奋斗圆梦的故事”短视频大赛颁奖仪式日前在老挝首都万象举行。

　　中国驻老挝大使姜再冬和老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔分别致辞并为获奖选手颁奖。

　　吉乔热烈祝贺中国共产党成立101周年并表示，短视频大赛这一活动增进了两国人民间的了解和友谊，激励更多老挝青年投身老中友好事业。老方愿同中方积极落实全球发展倡议，推动老中命运共同体建设不断迈上新台阶，为两国人民带来更多实实在在的利益。

　　姜再冬说，中国梦是中国人民追求幸福的梦，也同全世界人民的美好梦想息息相通。中老两党都秉持为人民服务的宗旨，中方愿同老方共同落实全球发展倡议，携手构建全球发展命运共同体，不断丰富中老命运共同体内涵。

　　据介绍，参赛作品从老挝青年的独特视角记录了生机勃勃、日新月异的中国，展示了中国人民在中国共产党领导下进行的奋斗和取得的成就，娓娓道出自己眼中的中国梦。

(责编：白宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部