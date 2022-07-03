新华社万象7月3日电（记者章建华）由中国驻老挝使馆主办、老挝中国文化中心承办的“中国人民在中国共产党领导下奋斗圆梦的故事”短视频大赛颁奖仪式日前在老挝首都万象举行。

中国驻老挝大使姜再冬和老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理吉乔分别致辞并为获奖选手颁奖。

吉乔热烈祝贺中国共产党成立101周年并表示，短视频大赛这一活动增进了两国人民间的了解和友谊，激励更多老挝青年投身老中友好事业。老方愿同中方积极落实全球发展倡议，推动老中命运共同体建设不断迈上新台阶，为两国人民带来更多实实在在的利益。

姜再冬说，中国梦是中国人民追求幸福的梦，也同全世界人民的美好梦想息息相通。中老两党都秉持为人民服务的宗旨，中方愿同老方共同落实全球发展倡议，携手构建全球发展命运共同体，不断丰富中老命运共同体内涵。

据介绍，参赛作品从老挝青年的独特视角记录了生机勃勃、日新月异的中国，展示了中国人民在中国共产党领导下进行的奋斗和取得的成就，娓娓道出自己眼中的中国梦。

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