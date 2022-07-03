香江潮涌，紫荆飘香。“25年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下，‘一国两制’实践在香港取得举世公认的成功。”7月1日，习近平主席在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上发表重要讲话，高度评价25年来“一国两制”实践在香港取得的成功，全面总结“一国两制”在香港的丰富实践留下的宝贵经验、深刻启示，对香港特别行政区新一届政府和社会各界人士提出4点希望。接受本报记者采访的国际人士表示，“一国两制”具有强大生命力，是确保香港长期繁荣稳定、维护香港同胞福祉的好制度，习近平主席的重要讲话为香港开创新局面、实现新飞跃指明了方向。

“‘一国两制’是前无古人的伟大创举，有利于香港保持长期繁荣稳定”

“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同。习近平主席强调：“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持！”

墨西哥前驻香港总领事爱德华多·罗尔丹表示，1997年中国恢复对香港行使主权时，一些香港民众曾表达对未来不确定性的担忧，但事实证明，坚持“一国两制”方针和“爱国者治港”原则维护了香港的安全、民主，为香港繁荣稳定提供了必要保障。

最近一期《全球金融中心指数》报告显示，香港在全球金融中心的总排名中保持第三位。韩国韩中全球协会会长禹守根表示，香港在营商自由、贸易自由和金融自由方面继续保持优势，相关排名在世界都位于前列，对投资者具有巨大吸引力。“‘一国两制’是前无古人的伟大创举，有利于香港保持长期繁荣稳定。”禹守根说。

巴西里约热内卢州立大学国际关系学院副教授瑞奈·霍兰达·蒙特内格罗表示：“一国两制”方针是香港过去25年所取得各项成就的基础。从亚洲金融危机、非典疫情、国际金融危机到新冠肺炎疫情，香港在中国中央政府支持下成功抵御一次次冲击，巩固了自身地位与发展势头。“香港是中国的香港，中央政府是香港战胜一切风险挑战的坚强后盾。”

泰国中华总商会副主席奔勇表示，中国对香港恢复行使主权以来，中央政府全力支持香港繁荣发展、应对各种困难和挑战。中国共产党和中国中央政府发展香港民主的决心、诚意以及付出的巨大努力有目共睹。在中国中央政府坚定支持下，“东方明珠”必将更加璀璨。

东日本国际大学客座教授西园寺一晃表示，香港的历史曾充满苦难和屈辱。“现在，‘一国两制’实践在香港取得举世公认的成功，这证明‘一国两制’方针是完全正确的。融入中国国家发展大局，为香港长远发展带来了源源不断的动力。”

“‘爱国者治港’原则让香港开启了良政善治新篇章”

习近平主席指出，把香港特别行政区管治权牢牢掌握在爱国者手中，这是保证香港长治久安的必然要求，任何时候都不能动摇。守护好管治权，就是守护香港繁荣稳定，守护七百多万香港居民的切身利益。

日本庆应大学名誉教授大西广表示：“‘爱国者治港’原则让香港开启了良政善治新篇章。香港社会保持稳定，能集中精力发展经济、改善民生，竞争优势不断提升。”

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文表示，世界上任何地方都不可能让不爱国的人进入管治团队。严格落实“爱国者治港”原则，确保选出贤能爱国者治理香港，符合“一国两制”方针，符合香港发展需要。

“政权必须掌握在爱国者手中，这是世界通行的政治法则。”埃及《金字塔报》副总编辑苏努提认为，贯彻“爱国者治港”、维护“一国两制”方针、尊重法治等容不得半点含糊。中国中央政府制定香港国安法、完善特区选举制度，使香港恢复稳定，重回正轨，这符合香港民众的期望，有利于香港迎来更大发展。

全球丝路研究联盟创始人泽米尔·阿万表示，“爱国者治港”让香港社会秩序得以迅速恢复，市民合法权益获得充分保障，国际金融中心地位巩固提升。站在新的历史起点上，中国“十四五”规划纲要和粤港澳大湾区建设将给香港带来新的历史机遇。

“融入国家发展大局的香港必将实现更好发展”

从支援抗击疫情的香港临时医院项目和社区治疗设施项目，到改善民生的香港将军澳海水化淡厂，再到香港故宫文化博物馆……奔勇表示，一直以来，中国中央政府悉心支持香港建设发展，这是香港最大的优势，也是香港抵御风浪、迈向未来的最大底气。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹表示，中国内地的持续快速发展为香港发展提供了难得机遇。在世界各大专业机构的评估结果中，香港被认为是拥有巨大优势和潜力的国际金融、贸易和航运中心，这凸显出国际社会对香港未来发展的信心。

印尼华裔总会教育部负责人韩善美说，香港地理位置优越，联通区内各方；香港国际化程度高，是连接中国内地同世界各地的重要桥梁和窗口。香港是印尼产品对外销售的重要国际化渠道之一，印尼也吸收了大量香港投资。目前，约有10余万印尼人在香港生活工作，他们与香港民众一样珍惜来之不易的大好形势。

蒙特内格罗对香港未来的持续繁荣充满信心。他表示，从打造粤港澳大湾区，到“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出支持香港巩固提升竞争优势，再到《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》落地实施，“中国中央政府以长远目光擘画香港未来，融入国家发展大局的香港必将实现更好发展”。

博喜文表示，香港不仅可以自豪地回顾过去25年取得的成绩，而且可以更加自信地展望未来。他相信，只要香港居民把握机会、同心协力，“香港的未来一定会更加美好，香港一定能为中华民族伟大复兴作出新的更大贡献”。

（本报北京、墨西哥城、东京、首尔、曼谷、里约热内卢、开罗、柏林、雅加达、布鲁塞尔、伊斯兰堡7月2日电 记者曲颂、彭敏、岳林炜、马菲、孙广勇、陈一鸣、黄培昭、花放、张杰、张朋辉、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）

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