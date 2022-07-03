习近平主席在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上的重要讲话引发国际社会热烈反响——
“香港的未来一定会更加美好”
香江潮涌，紫荆飘香。“25年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下，‘一国两制’实践在香港取得举世公认的成功。”7月1日，习近平主席在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上发表重要讲话，高度评价25年来“一国两制”实践在香港取得的成功，全面总结“一国两制”在香港的丰富实践留下的宝贵经验、深刻启示，对香港特别行政区新一届政府和社会各界人士提出4点希望。接受本报记者采访的国际人士表示，“一国两制”具有强大生命力，是确保香港长期繁荣稳定、维护香港同胞福祉的好制度，习近平主席的重要讲话为香港开创新局面、实现新飞跃指明了方向。
“‘一国两制’是前无古人的伟大创举，有利于香港保持长期繁荣稳定”
“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同。习近平主席强调：“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持！”
墨西哥前驻香港总领事爱德华多·罗尔丹表示，1997年中国恢复对香港行使主权时，一些香港民众曾表达对未来不确定性的担忧，但事实证明，坚持“一国两制”方针和“爱国者治港”原则维护了香港的安全、民主，为香港繁荣稳定提供了必要保障。
最近一期《全球金融中心指数》报告显示，香港在全球金融中心的总排名中保持第三位。韩国韩中全球协会会长禹守根表示，香港在营商自由、贸易自由和金融自由方面继续保持优势，相关排名在世界都位于前列，对投资者具有巨大吸引力。“‘一国两制’是前无古人的伟大创举，有利于香港保持长期繁荣稳定。”禹守根说。
巴西里约热内卢州立大学国际关系学院副教授瑞奈·霍兰达·蒙特内格罗表示：“一国两制”方针是香港过去25年所取得各项成就的基础。从亚洲金融危机、非典疫情、国际金融危机到新冠肺炎疫情，香港在中国中央政府支持下成功抵御一次次冲击，巩固了自身地位与发展势头。“香港是中国的香港，中央政府是香港战胜一切风险挑战的坚强后盾。”
泰国中华总商会副主席奔勇表示，中国对香港恢复行使主权以来，中央政府全力支持香港繁荣发展、应对各种困难和挑战。中国共产党和中国中央政府发展香港民主的决心、诚意以及付出的巨大努力有目共睹。在中国中央政府坚定支持下，“东方明珠”必将更加璀璨。
东日本国际大学客座教授西园寺一晃表示，香港的历史曾充满苦难和屈辱。“现在，‘一国两制’实践在香港取得举世公认的成功，这证明‘一国两制’方针是完全正确的。融入中国国家发展大局，为香港长远发展带来了源源不断的动力。”
“‘爱国者治港’原则让香港开启了良政善治新篇章”
习近平主席指出，把香港特别行政区管治权牢牢掌握在爱国者手中，这是保证香港长治久安的必然要求，任何时候都不能动摇。守护好管治权，就是守护香港繁荣稳定，守护七百多万香港居民的切身利益。
日本庆应大学名誉教授大西广表示：“‘爱国者治港’原则让香港开启了良政善治新篇章。香港社会保持稳定，能集中精力发展经济、改善民生，竞争优势不断提升。”
德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文表示，世界上任何地方都不可能让不爱国的人进入管治团队。严格落实“爱国者治港”原则，确保选出贤能爱国者治理香港，符合“一国两制”方针，符合香港发展需要。
“政权必须掌握在爱国者手中，这是世界通行的政治法则。”埃及《金字塔报》副总编辑苏努提认为，贯彻“爱国者治港”、维护“一国两制”方针、尊重法治等容不得半点含糊。中国中央政府制定香港国安法、完善特区选举制度，使香港恢复稳定，重回正轨，这符合香港民众的期望，有利于香港迎来更大发展。
全球丝路研究联盟创始人泽米尔·阿万表示，“爱国者治港”让香港社会秩序得以迅速恢复，市民合法权益获得充分保障，国际金融中心地位巩固提升。站在新的历史起点上，中国“十四五”规划纲要和粤港澳大湾区建设将给香港带来新的历史机遇。
“融入国家发展大局的香港必将实现更好发展”
从支援抗击疫情的香港临时医院项目和社区治疗设施项目，到改善民生的香港将军澳海水化淡厂，再到香港故宫文化博物馆……奔勇表示，一直以来，中国中央政府悉心支持香港建设发展，这是香港最大的优势，也是香港抵御风浪、迈向未来的最大底气。
比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹表示，中国内地的持续快速发展为香港发展提供了难得机遇。在世界各大专业机构的评估结果中，香港被认为是拥有巨大优势和潜力的国际金融、贸易和航运中心，这凸显出国际社会对香港未来发展的信心。
印尼华裔总会教育部负责人韩善美说，香港地理位置优越，联通区内各方；香港国际化程度高，是连接中国内地同世界各地的重要桥梁和窗口。香港是印尼产品对外销售的重要国际化渠道之一，印尼也吸收了大量香港投资。目前，约有10余万印尼人在香港生活工作，他们与香港民众一样珍惜来之不易的大好形势。
蒙特内格罗对香港未来的持续繁荣充满信心。他表示，从打造粤港澳大湾区，到“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出支持香港巩固提升竞争优势，再到《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》落地实施，“中国中央政府以长远目光擘画香港未来，融入国家发展大局的香港必将实现更好发展”。
博喜文表示，香港不仅可以自豪地回顾过去25年取得的成绩，而且可以更加自信地展望未来。他相信，只要香港居民把握机会、同心协力，“香港的未来一定会更加美好，香港一定能为中华民族伟大复兴作出新的更大贡献”。
（本报北京、墨西哥城、东京、首尔、曼谷、里约热内卢、开罗、柏林、雅加达、布鲁塞尔、伊斯兰堡7月2日电 记者曲颂、彭敏、岳林炜、马菲、孙广勇、陈一鸣、黄培昭、花放、张杰、张朋辉、程是颉）
《 人民日报 》（ 2022年07月03日 03 版）
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