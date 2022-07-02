新华社北京7月2日电 题：北约对中国的抹黑根本站不住脚

新华社记者谢彬彬

北约马德里峰会日前在全球批评声中收场。峰会出台的新战略概念文件，充满冷战思维和意识形态偏见，顽固坚持对华“系统性挑战”的错误定位，抹黑中国对外政策，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四。众所周知，中国坚定走和平发展道路，为维护世界和平稳定、促进全球发展合作作出巨大贡献。美国主导的北约罔顾事实，对中国的污蔑抹黑根本站不住脚。

中华民族自古崇尚和合共生。新中国成立以来，中国从未主动挑起过冲突或战争，从未侵略过别国一寸土地，从来不搞代理人战争，不参加或组建任何军事集团，是世界上唯一一个将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家。中国积极参与热点问题斡旋，始终秉持公道正义、劝和促谈立场，践行中国特色热点问题解决之道。中国是联合国第二大会费国及维和摊款国，始终积极向联合国履行财政义务，以实际行动支持联合国工作和维和行动。不久前中国提出全球安全倡议，从全人类的前途命运出发，明确回答“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，受到国际社会热烈欢迎。多国人士认为，中国提出的全球安全倡议，有利于建立尊重、平等和互信的国际秩序，“为国际社会实现更加公平、更可持续、更为安全的发展指明方向”。

中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的挑战。有目共睹，中国积极推动构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”，提出并践行全球发展倡议，为国际社会解决和平发展等重大问题提供了大量公共产品。“一带一路”倡议提出多年来，在全球范围内推动建起一座座“连心桥”、一条条“致富路”、一个个“发展港”、一座座“幸福城”。据世界银行测算，“一带一路”框架下的交通基础设施项目若全部得以实施，到2030年，每年将有望为全球产生1.6万亿美元收益，其中90%由伙伴国分享，低收入和中低收入国家受益更多。中国去年提出的全球发展倡议，致力于促进落实2030年议程和可持续发展目标，得到100多个国家和联合国等国际组织的积极响应和支持。这些无不充分说明中国的主张和行动契合各方发展需求，顺应追求和平发展、合作共赢的时代潮流。

北约对中国肆意抹黑，是典型的目不见睫、贼喊捉贼。这一由美国主导的全球最大军事联盟组织自称是区域性、防御性组织，实际上却屡屡突破地域和领域，到处发动战争、杀害无辜平民。从阿富汗到伊拉克，从利比亚到叙利亚，多年来，北约在世界各地发动一场场军事行动，导致了大量平民丧生，数千万人流离失所。委内瑞拉实验大学历史学教授卡洛斯·卡萨努埃瓦说，北约是“威胁全人类安全的最危险犯罪组织之一”。如此北约，居然污蔑中国是所谓“系统性挑战”，这再次印证一个道理：“在手里只有锤子的人眼中，一切都像钉子。”

北约是冷战产物，本应随着冷战结束消失，然而在美国主导下，其多年来却大力推进扩员进程，屡屡“拱火”“浇油”，搞乱了欧洲。如今，北约妄图将阵营对抗的套路复制到亚太，企图搅乱亚太乃至世界。其险恶用心已引起世界有识之士警觉。英国伦敦大学亚非学院教授吉尔伯特·阿卡说，北约一向被美国用来实现其霸权，这一次美国又妄图推动其欧洲盟友执行美国针对亚太的战略。

亚太是和平稳定的高地、合作发展的热土，任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将遭到包括中国人民在内的亚太国家人民的共同反对，注定不会得逞。奉劝美国和北约，渲染、炒作所谓“中国威胁”完全是徒劳的，应立即停止针对中方的无端指责和挑衅言论，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信武力、谋求绝对安全的错误做法。时代潮流浩浩荡荡，和平与发展是人心所向。无论什么集团、组织或国家，妄图逆时而动、损天下以肥己，都将注定以失败告终。

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