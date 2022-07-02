新华社里斯本7月1日电（记者温新年 赵丹亮）2022年联合国海洋大会7月1日在葡萄牙首都里斯本落下帷幕。与会各方一致通过里斯本宣言，同意加大基于科学和创新的海洋行动力度，以应对当前的海洋紧急情况。

宣言说，应对当前海洋面临的严峻现状，各方必须更有雄心，采取更坚决、更具时效性的行动来改善海洋及沿海生态系统的健康、增强可持续发展能力和韧性。宣言呼吁各方在加强数据收集、减少温室气体排放等领域采取进一步措施，同时创新融资渠道以实现可持续的海洋经济。

本次海洋大会主题为“扩大基于科学和创新的海洋行动，促进落实联合国可持续发展目标14：评估、伙伴关系和解决办法”。发展目标14包括：减少海洋污染，保护海洋和沿海生态系统，减少海洋酸化，终止非法和过度捕捞，增加对科学知识和海洋技术的投入，以及遵守要求安全、可持续利用海洋和海洋资源的国际法。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长、本届大会秘书长刘振民说，各界有必要重新聚焦海洋行动，致力于提高决策的科学依据，通过相互学习共同加强科学伙伴关系。

本次海洋大会期间，中方主办了“促进蓝色伙伴关系，共建可持续未来”的边会。中国政府特使、自然资源部总工程师张占海在致辞中说，中国的相关倡导旨在推动建立开放包容、具体务实、互利共赢的蓝色伙伴关系，并以蓝色伙伴关系原则为基础，通过灵活多元的合作模式，调动各方资源，促进形成“全球蓝色伙伴关系合作网络”，共同开展保护和可持续利用海洋和海洋资源的行动。

联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森出席会议并在致辞中肯定了中国倡导的蓝色伙伴关系是一种有效的合作模式，能够更好地实现联合国可持续发展目标。

2022年联合国海洋大会6月27日在里斯本开幕。本届大会由葡萄牙和肯尼亚共同主办，多国政要、商界领袖、科学家、民间团体以及数千名年轻人参与这场为期5天的大会，共同讨论应对海洋所面临挑战的解决方案。

(责编：崔译戈、刘洁妍)