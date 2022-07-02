新华社柏林7月1日电（记者朱晟）中国驻德国大使吴恳7月1日表示，近50年中德关系的成功实践和冷战结束后全球化的迅猛发展足以说明，只要本着开放包容、相互尊重的精神坚持求同存异，就能超越制度差异和意识形态分歧，实现合作共赢。

吴恳当天应邀出席德国家族企业基金会举办的“2022德国家族企业日”活动，以“中国视角下的国际贸易构建”为主题发表主旨讲话并接受现场访谈。德国家族企业基金会双主席基尔希多夫、施托尔及家族企业家、各界代表300余人与会。

吴恳在致辞中表示，中欧、中德历史文化、社会制度、发展水平不同，但差异不必然导致对立对抗。他表示，应该以开放包容的心态接受彼此的不同，尊重彼此的选择，而非强迫对方接受自己的标准或试图去改变对方。

吴恳提出，应当客观看待竞争，中德合作互补优势依然很强，完全可以实现1加1大于2的共赢结果；理性看待经济依赖，中德产业链由“互补”到“互融”是市场规律和商业决策的结果，也是全球化背景下国际分工使然；共同承担维护全球化和开放合作的国际责任，为解决当前世界经济以及国际贸易和投资面临的问题、应对气候变化等全球性挑战、促进国际合作与相互理解贡献智慧和力量。

德国家族企业基金会成立于2002年，总部位于慕尼黑，致力于增进公众对家族企业认知，推动政府维护家族企业利益。一年一度“德国家族企业日”活动在德国政治经济界影响广泛。

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