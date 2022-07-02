新华社突尼斯7月2日电 专访：长远规划·民主实践·发展繁荣——突尼斯前外长艾哈迈德·乌尼斯眼中的中国共产党

新华社记者黄灵

突尼斯前外长艾哈迈德·乌尼斯日前在接受新华社记者视频专访时表示，中国共产党一直抱有清晰的目标，制订长远发展规划，坚持中国特色民主实践，并最终团结带领中国人民取得伟大成就。

86岁的乌尼斯是一名职业外交官，在多个国家担任过大使，并曾担任突尼斯外长，一直关注中国的发展。

乌尼斯说，中国共产党在综合考量国家当前形势和实际情况、地区和国际局势的基础上，制订长远的发展规划，不断推动经济社会发展。

“中国实行的民主是真诚务实的，没有大话也没有花架子。”乌尼斯说。

他认为，民主的重要意义就在于使社会、经济、文化等层面实现进步，而中国正是通过在这些层面制订长远规划并实现一系列目标，推动国家发展和民族复兴。

乌尼斯表示，美国等少数国家对中国在“民主和人权”等方面的指责是站不住脚的，是一种“政治算计”。他认为西方媒体对中国的“抹黑”正反映出他们并没有真正理解“民主”的含义，也没有真正观察并思考新中国成立70多年来的实践和努力对于中国人民和世界人民的巨大意义。乌尼斯说，西方国家对中国“自以为是、高高在上”的指责没有说服力。

乌尼斯表示，中国共产党带领中国走上发展繁荣的道路，中国人民坚决拥护中国共产党的领导，坚决维护国家主权和领土完整。他说：“这源自中国共产党给中国人民带来的福祉。”

他强调，中国共产党是一个具有强大适应能力和发展能力的政党，对新生事物保持开放姿态，勇于吸收并运用先进力量，所以说中国共产党带领中国走向成功不是偶然的。

乌尼斯还表示，中国一系列成功实践中包括教育普及，这造就了一批批有着远大理想抱负的中国人，而这正是一个国家真正实现发展的宝贵基础。

乌尼斯说：“我相信，在中国共产党领导下，中国还将创造新的奇迹，在维护世界和平与稳定方面继续发挥巨大作用。”

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