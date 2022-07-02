新华社伊斯兰堡7月2日电 在巴基斯坦卡洛特水电站的主控室里，十几名中国和巴方工作人员正紧张地对水电站各项数据进行统计、计算和分析。主控室外，四台水电站机组的转子飞速运转，将水流转化为电能，为巴基斯坦绿色可持续发展注入新动力。

“我们使用的这套水电站计算机监控系统是由中国自主研发、具有自主知识产权的巨型电站计算机监控系统。”主控室的工程师颜现波日前对在现场采访的新华社记者说。

由中国三峡集团为主投资方投资建设的卡洛特水电站是中巴经济走廊首个水电投资项目，位于巴基斯坦旁遮普省卡洛特地区，水电站总装机容量72万千瓦。今年6月29日全面投入商业运营后，卡洛特水电站成为巴基斯坦第五大水电站，每年将提供32亿度廉价清洁电能，可满足约500万人口用电需求，将有效缓解巴基斯坦电力供需矛盾。

“卡洛特水电站是三峡集团采用中国标准并整合中国水电设计、施工、装备与建设管理全产业链编队出海的示范项目，该项目所有设备的中国供应商占95%以上。”长江三峡技术经济发展有限公司副总经理侯建刚对记者说。

作为卡洛特项目设计方，长江设计集团有限公司运用国内技术，为项目设计提供了解决方案。该公司在卡洛特的现场负责人董晓宁告诉记者，卡洛特水电站工程区主要为软岩地质，易受环境变化影响，因此水电站大坝建设颇具挑战性。“为寻找合适的施工参数，我们开展了大量室内试验现场和碾压试验，并将国内沥青混凝土心墙堆石坝的技术运用到卡洛特水电站项目上。”董晓宁说。

“我有幸见证了中国技术在卡洛特水电站项目的广泛运用，这个项目将改善许多巴基斯坦人的生活，并缓解巴基斯坦电力供需矛盾。”卡洛特项目巴方电力工程师穆罕默德·阿里·马哈茂德对记者说。

“卡洛特水电站项目让巴基斯坦丰富的水力资源得到应用，这一项目将进一步促进巴基斯坦社会经济可持续发展。”卡洛特电力有限责任公司总经理王敏生说。

据估计，卡洛特水电站项目每年可减少二氧化碳排放量350万吨。“我们在污水治理、废弃物处理、周边生物多样性保护等方面制定了详细计划，以确保把水电站建设对自然环境的影响降到最低。”卡洛特项目公司总经理助理雷振说。

为改善卡洛特水电站附近居民的生活条件，三峡集团与项目所在地政府深入合作，在当地建设了中小学、医院、公路、公园、供水设施等各类设施，并设立了“中国三峡-巴基斯坦奖学金”，资助巴基斯坦学生到中国留学深造。

由于修建卡洛特水电站，马利克·比拉尔·塔里克一家搬离了库区。他告诉记者，水电站项目组不仅给他们一家人提供了经济补偿，而且在临近的村庄提供了新的居所。项目组还给马利克提供了工程师专业的奖学金，资助他到中国的大学学习。

“这一切改变了我的人生。我来自中低收入家庭，兄弟姐妹共有8人，我父母根本无法供我读大学。中国企业提供的奖学金让我成了整个家族里第一个上大学的人。”马利克自豪地说。两年前，马利克学成回国并顺利进入卡洛特水电站工作。有了稳定的收入，马利克终于可以为家里分担经济压力。（记者：姜江、王欢、邹淑华，报道员：阿里、塔里克；剪辑：孙硕；编辑：张代蕾、贾金明、丁莹、周良、鲁豫）

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