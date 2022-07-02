新华社北京7月2日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京6月30日签署法令，设立新公司负责运营能源合作开发项目“萨哈林2号”，原有外国投资方能否继续持股由俄方决定。日本媒体1日报道，两家持股的日本企业可能被迫撤出，恐进一步推高日本天然气和电力价格。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京（前）在阅兵式后走过红场。新华社记者苑欣芳摄

“萨哈林2号”项目位于俄罗斯远东萨哈林岛大陆架，主要开采石油和天然气，项目涉及的石油储量约为1亿吨，天然气储量为4000多亿立方米。根据路透社数据，这一项目液化天然气产量大约占全球的4%，主要供应亚洲国家。

日本大约9%的液化天然气从俄罗斯进口，几乎全部来自“萨哈林2号”项目。2011年3月福岛第一核电站辐射泄漏事故发生后，日本核电站发电量大幅减少，对天然气等化石燃料依赖增强。

“萨哈林2号”项目原运营商为萨哈林能源投资有限公司。其中，俄罗斯天然气工业股份公司持股占比超过50%，日本三井物产公司和三菱商事公司持股占比分别为12.5%和10%。

2018年9月15日，在俄罗斯南萨哈林斯克，一名小女孩在广场上玩耍。新华社记者白雪骐摄

根据普京签署的新法令，俄罗斯将新设一家公司，全面接管萨哈林能源投资有限公司的人员和业务。俄罗斯天然气工业股份公司将继续保留原有股份，外国投资方需在一个月内提出保留股份的申请，由俄政府决定是否批准。

俄罗斯方面表示，这一新法令意在保护俄国家利益免受美国等西方国家的“不友好行为”损害。俄罗斯2月下旬对乌克兰发起特别军事行动后，日本追随美欧等国对俄罗斯施加制裁，被俄列为“不友好国家”。

普京签署新法令的消息传出后，三井物产公司和三菱商事公司股价应声下跌，跌幅均超过5%。这两家企业表示，正在核实相关情况并考虑应对方案。

日本内阁官房副长官木原诚二1日告诉媒体记者，日本政府正在评估俄方举动带来的影响，现阶段无法回答如何应对。他说：“不应损害日本的资源相关利益。”

日本媒体担忧，这两家企业可能被迫撤出“萨哈林2号”项目，进而推高日本天然气和电力价格。连日来，日本遭遇罕见高温天气，电力供应紧张，政府呼吁民众节约用电。

日本首相岸田文雄3月表示，日本不会退出“萨哈林2号”项目，这对保障日本能源安全至关重要。按他的说法，这一项目为日本“长期、稳定供给廉价天然气”，撤出这一项目不符合日方政策。（张旌）

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