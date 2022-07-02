新华社温得和克7月1日电（记者陈诚 张健）由中国铁建承建的安哥拉卡宾达供水项目6月30日竣工并投入使用。据悉，该项目采用中国标准建设，日供水能力达5万立方米，将惠及60万当地居民。

安哥拉相关政府部门官员、卡宾达省政府官员、中企项目员工以及300余名当地民众出席竣工典礼。

卡宾达省省长尼温加表示，该项目可每周7天、每天24小时不间断供应自来水，将极大缓解居民生活用水紧张，还将对当地工业、教育、文化、港口运输等行业产生积极作用，意义重大。感谢中国企业在项目建设中发挥的重大作用。

“这个供水项目实现了我们几代人的梦想，再也不用天不亮就到3公里外的河边取水了！”家住卢科拉社区的何塞告诉记者。当天，上百人簇拥在公共取水点等待，有头顶水桶的大人，也有手捧塑料瓶的孩童，当自来水涌出时，人们脸上露出开心的笑容。

中国铁建卡宾达供水工程项目经理谷建岭说，自工程开工以来，中安双方建设者经历疫情、气候等重重困难，顺利完成任务。中国铁建在项目建设过程中，解决当地居民就业达1万余人次，还培养了一大批技术工人。

据悉，该项目是安哥拉在卡宾达省投资最大的民生工程，主要包含首府卡宾达市区和兰达纳市区的储水、配水及入户连接等设施。入户及庭院约24000户，建设集中供水点74处，覆盖卡宾达省92%的人口居住区域。

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