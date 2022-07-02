针对美国代表在联合国人权理事会第50届会议上有关虚假信息的言论，外交部发言人赵立坚7月1日在例行记者会上说，美国是玩弄虚假信息的高手，他们惯于利用舆论机器和话语霸权，扭曲真相、掩盖恶行、逃避罪责。

有记者问：日前，美国代表在联合国人权理事会第50届会议上称，在破坏社会稳定、传播混乱、动摇公众信心上，虚假信息是一种危险、快速、低价的手段。你对此有何评论？

“说到虚假信息，美方代表确实很有经验，因为美国的确是玩弄虚假信息的高手。他们惯于利用舆论机器和话语霸权，扭曲真相、掩盖恶行、逃避罪责。”赵立坚说。

赵立坚表示，以伊拉克战争为例，美国以一瓶“洗衣粉”的虚假信息，挑起长达8年的伊拉克战争，导致20多万平民死亡。美国通过垄断媒体信源，向世界宣传“美军的行动是干净、负责的”。2009年，时任美联社社长柯里就曾批评美国政府将五角大楼拓展为全球性宣传机器，而军方高层则威胁柯里“若他和美联社继续坚持新闻原则将会被消灭”。

“美军为了掩盖战争暴行，发明出一套‘美式话术’，把‘平民伤亡’说成‘附带损伤’，把‘谋杀’说成‘重点行动’，把‘刑讯’说成‘加强手段审问’，把‘杀戮平民’说成‘消耗敌人’。”赵立坚说。

“此外，美国实施定向压制，操控战争叙事。”赵立坚说，以科索沃战争为例，为阻止南联盟新闻媒体向世界澄清事实真相，美北约野蛮轰炸南联盟广电大楼，造成数十名新闻工作者和平民伤亡。今年3月，塞尔维亚民众在欧罗巴联赛上拉起巨型横幅，细数美北约发动战争的受害国，对如此壮观的场面，美国媒体却鲜有报道。

“真的假不了，假的真不了。无论美方如何巧言令色、涂脂抹粉，如何将自己包装成‘正义’的化身和‘超级英雄’，都掩饰不了美国践踏正义的双标和虚伪霸权嘴脸。相信越来越多人将看清美方真面目。”赵立坚说。（记者冯歆然）

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