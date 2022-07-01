新华社北京7月1日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基6月30日晚发表视频讲话说，乌克兰已开始经罗马尼亚向欧洲联盟输送电力，作为乌方帮助欧盟减少对俄罗斯能源依赖的第一步。

2月19日，在德国慕尼黑，乌克兰总统泽连斯基在第58届慕尼黑安全会议（慕安会）上发言。新华社记者逯阳摄

乌克兰总理杰尼斯·什梅加尔随后发表声明称，经罗马尼亚向欧盟输电进程已于当天早些时候启动，起始输电量为10万千瓦。他先前说，乌克兰向欧盟电力出口潜力可达250万千瓦。

泽连斯基说，乌克兰所供电力可被用以“取代欧洲消费者消耗的相当一部分俄罗斯天然气”，“所以这不仅仅是乌方增加能源出口收入的问题，也关乎欧洲整体安全”。

俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动后不久，乌克兰脱离了成员包括俄罗斯的“综合电力系统”，于3月中旬达成协议，以观察员身份加入欧洲电力传输系统运营商联盟（ENTSO-E）。

美联社报道，ENTSO-E现有39个输电运营商会员，运营当前全球最大规模的互联电网。

ENTSO-E本周早些时候说，乌克兰分别输往斯洛伐克和匈牙利的电力贸易也将很快启动。上述线路的第一阶段输电量均设为10万千瓦。（沈敏）

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