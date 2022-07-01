新华社亚的斯亚贝巴6月30日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：世界卫生组织非洲区域办事处6月30日表示，非洲新冠疫苗接种工作取得进展，部分国家实现接种人口占比达70%的目标。纳米比亚6月29日发布了最新版新冠指南。

按照世卫组织设定的目标，全球各国和地区的新冠疫苗接种者占人口比例2021年底应达40%，2022年年中应达70%。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂6月30日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开的线上记者会上说，毛里求斯和塞舌尔等国已实现70%的目标，但非洲仍有10国新冠疫苗接种率不足10%。他呼吁非洲各国加快推进疫苗接种。

纳米比亚卫生和社会服务部6月29日发布了最新版新冠指南，对无症状感染者或轻症患者的隔离时间从10天减少到5天，密接者或疑似患者的隔离时间从7天缩短到5天。在自我隔离第5天后，这些人应前往医疗机构接受新冠检测，在收到阴性结果后即可结束隔离。接触过新冠病毒感染者并出现新冠症状的人都被视为疑似患者。确诊患者在5天隔离期结束后，应在室内和外出活动时继续戴5天口罩。

非洲疾病预防控制中心6月30日的数据显示，非洲累计新冠确诊病例达11798663例，累计死亡254105例。

肯尼亚卫生部6月30日表示，过去一天该国3075人接受了新冠检测，其中404人呈阳性，阳性率达13.1%。成年人完成疫苗全程接种的比例为31.8%。

博茨瓦纳卫生部6月30日公布的数据显示，该国正处于新冠第五波疫情。从6月19日至6月25日，全国新增确诊病例2351例，新增死亡病例21例。全国共确诊322769例，死亡2750例。（执笔记者：汪平；参与记者：陈诚、史彧、张改萍、白林、滕军伟）

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