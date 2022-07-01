人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

综合消息：非洲推进新冠疫苗接种工作 纳米比亚发布新版指南

2022年07月01日19:10 | 来源：新华网
小字号

　　新华社亚的斯亚贝巴6月30日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：世界卫生组织非洲区域办事处6月30日表示，非洲新冠疫苗接种工作取得进展，部分国家实现接种人口占比达70%的目标。纳米比亚6月29日发布了最新版新冠指南。

　　按照世卫组织设定的目标，全球各国和地区的新冠疫苗接种者占人口比例2021年底应达40%，2022年年中应达70%。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂6月30日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开的线上记者会上说，毛里求斯和塞舌尔等国已实现70%的目标，但非洲仍有10国新冠疫苗接种率不足10%。他呼吁非洲各国加快推进疫苗接种。

　　纳米比亚卫生和社会服务部6月29日发布了最新版新冠指南，对无症状感染者或轻症患者的隔离时间从10天减少到5天，密接者或疑似患者的隔离时间从7天缩短到5天。在自我隔离第5天后，这些人应前往医疗机构接受新冠检测，在收到阴性结果后即可结束隔离。接触过新冠病毒感染者并出现新冠症状的人都被视为疑似患者。确诊患者在5天隔离期结束后，应在室内和外出活动时继续戴5天口罩。

　　非洲疾病预防控制中心6月30日的数据显示，非洲累计新冠确诊病例达11798663例，累计死亡254105例。

　　肯尼亚卫生部6月30日表示，过去一天该国3075人接受了新冠检测，其中404人呈阳性，阳性率达13.1%。成年人完成疫苗全程接种的比例为31.8%。

　　博茨瓦纳卫生部6月30日公布的数据显示，该国正处于新冠第五波疫情。从6月19日至6月25日，全国新增确诊病例2351例，新增死亡病例21例。全国共确诊322769例，死亡2750例。（执笔记者：汪平；参与记者：陈诚、史彧、张改萍、白林、滕军伟）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部