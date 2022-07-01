新华社伦敦6月30日电 专访：中国在全球环境治理方面发挥重要作用——访世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼

新华社记者郭爽 玛蒂娜·福斯

人类正面临“三重环境危机”，需要“协调一致的全球行动计划”，正在葡萄牙首都里斯本参加2022年联合国海洋大会的世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼6月29日在接受新华社记者视频采访时说。他指出，在全球环境治理方面，中国发挥了重要作用。

“我们正面临气候变化、环境污染、陆地生物多样性损失的三重叠加危机，这些危机相互关联。因为地球是个相互关联的生态系统，对地球生态系统施加的任何压力都会波及其他领域。”兰贝蒂尼说。

他说，全球生物多样性保护、海洋保护、应对气候变化，需要在全球范围内采取协调一致的行动计划，“无论是发达经济体还是发展中经济体，在应对气候变化和自然损失的共同计划下真正走到一起，符合每个人的利益。”

兰贝蒂尼说，迄今，中国在全球环境治理方面发挥了重要作用，尤其是在应对气候变化上。“中国通过在全球太阳能行业的大规模投资切实帮助世界降低了太阳能价格。如今，与化石燃料相比，全球太阳能行业已经具有竞争力。此外，为应对全球气候变暖，中国提出力争2060年前实现碳中和的目标，这是一项重大承诺。”

去年10月，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议在中国昆明成功举行。COP15第二阶段会议将于今年12月5日至17日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔举行。中国生态环境部日前表示，中国政府高度重视生物多样性保护，将继续发挥COP15主席国作用，与各方一道共同推动达成兼具雄心和务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”。

兰贝蒂尼说，他期待中国在生物多样性大会上继续发挥领导作用。他说：“过去几十年间，我们的自然环境损失很多，今天还在继续损失。我们需要终止这种状态，并逆转（这种趋势），通过保护自然有效保护自己和未来，这是一个双赢的局面。”

2022年联合国海洋大会6月27日在葡萄牙首都里斯本开幕，多国政要、商界领袖、科学家、民间团体以及数千名年轻人参与这场为期5天的大会，共同讨论应对海洋所面临挑战的解决方案。据主办方介绍，预计各国将在大会结束前，就全球共同应对海洋退化的行动计划达成一致并发表宣言。

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