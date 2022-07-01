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日本二季度大型制造业企业信心指数继续下滑

2022年07月01日15:56 | 来源：新华网
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原标题：日本二季度大型制造业企业信心指数继续下滑

　　新华社东京7月1日电（记者刘春燕）日本央行1日公布的企业短期经济观测调查（日银短观）结果显示，今年二季度，日本大型制造业企业信心指数继续下滑，下滑幅度较上季有所扩大。

　　调查显示，受能源价格进一步上涨、日元大幅贬值加剧企业成本上升等因素影响，二季度日本大型制造业企业信心指数由上季的14点降至9点。全部16个制造业行业中，12个行业大企业信心下降，其中日本核心产业汽车行业大企业信心指数下降4点至负19点。

　　今年一季度，日本大型制造业企业信心指数下降3点至14点，为2020年二季度之后首次下滑。

　　非制造业方面，得益于餐饮及住宿等服务业环境改善，二季度大型非制造业企业信心指数上升4点至13点。

　　日银短观指数每季度发布一次，是反映日本经济景气状况的重要指标。其中，大型制造业企业信心指数最具代表性。该指数为正值意味着持乐观态度的企业多于持悲观态度的企业。本次调查于5月30日至6月30日进行，对象包括日本全国9313家大中小型企业。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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