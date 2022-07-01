人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

首艘运粮货船驶离乌克兰港口

2022年07月01日14:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月1日电 乌克兰扎波罗热州一名地方官员6月30日确认，首艘运粮货船已经驶离乌克兰东南部港口城市别尔江斯克。

2022年2月28日，在黎巴嫩南部一处粮仓，工作人员展示来自乌克兰的小麦。新华社发（阿布·哈姆丹摄）

　　别尔江斯克市官员叶夫根尼·巴利茨基在社交媒体“电报”写道：“数月停运之后，首艘货船离开别尔江斯克商业港口。7000吨谷物运往友好国家。”　　

　　巴利茨基说，别尔江斯克港目前“完全安全”，港口已经做好货运准备。“货船安全由（俄罗斯）黑海舰队新罗西斯克海军基地的舰船保障。”

　　乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。俄罗斯2月对乌克兰发起特别军事行动后，西方国家指责俄罗斯干扰乌克兰谷物出口、加剧全球粮食危机。俄罗斯方面多次否认这一说法，强调西方国家试图推卸责任。

　　俄罗斯总统普京6月初说，事实上有多种方法把粮食从乌克兰运出，强调是乌克兰人在港口埋设水雷、危及航行安全，俄方将确保船只通行。普京认为，乌克兰谷物经白俄罗斯运至全球各地是成本最低、最便捷的方式。不过，这样做的前提是西方国家解除针对白俄罗斯的制裁。（包雪琳）

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部