新华社北京7月1日电 乌克兰扎波罗热州一名地方官员6月30日确认，首艘运粮货船已经驶离乌克兰东南部港口城市别尔江斯克。

2022年2月28日，在黎巴嫩南部一处粮仓，工作人员展示来自乌克兰的小麦。新华社发（阿布·哈姆丹摄）

别尔江斯克市官员叶夫根尼·巴利茨基在社交媒体“电报”写道：“数月停运之后，首艘货船离开别尔江斯克商业港口。7000吨谷物运往友好国家。”

巴利茨基说，别尔江斯克港目前“完全安全”，港口已经做好货运准备。“货船安全由（俄罗斯）黑海舰队新罗西斯克海军基地的舰船保障。”

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。俄罗斯2月对乌克兰发起特别军事行动后，西方国家指责俄罗斯干扰乌克兰谷物出口、加剧全球粮食危机。俄罗斯方面多次否认这一说法，强调西方国家试图推卸责任。

俄罗斯总统普京6月初说，事实上有多种方法把粮食从乌克兰运出，强调是乌克兰人在港口埋设水雷、危及航行安全，俄方将确保船只通行。普京认为，乌克兰谷物经白俄罗斯运至全球各地是成本最低、最便捷的方式。不过，这样做的前提是西方国家解除针对白俄罗斯的制裁。（包雪琳）

(责编：燕勐、杨牧)