新华社海牙6月30日电 专访：“我们将持续扎根中国”——访荷兰皇家帝斯曼集团中国区总裁周涛

新华社记者王湘江

知名生物科学公司荷兰皇家帝斯曼集团中国区总裁周涛日前接受新华社记者书面专访时表示，中国是帝斯曼最重要的市场之一，帝斯曼将抓住中国发展新机遇，持续扎根中国。

周涛说，作为一家拥有120年历史的公司，帝斯曼早在1963年就开始了对华贸易，并于上世纪90年代初在中国建立首个销售代表处和生产场地。半个多世纪以来，帝斯曼在中国经历了“初入中国”“深化发展”和“增长与转型”三个阶段，与中国共同发展，并积极参与、促进中荷交流。

他介绍说，帝斯曼在华业务稳步增长，2021年中国销售额近94.9亿元人民币。截至2022年5月，帝斯曼在中国拥有包括18家生产工厂在内的38个分支机构，近4800名员工。

他说，“双碳”目标是中国向世界作出的承诺，也是帝斯曼中国承担企业社会责任的重点领域。帝斯曼与中国合作伙伴一起，更多使用低碳技术和新能源技术，助力中国实现碳达峰碳中和。

今年是中国和荷兰建交50周年。谈到未来在华发展规划，周涛强调，“我们将持续扎根中国”，创造经济、环境和社会价值。

周涛说，中国是世界最大发展中国家，也是主要经济体和货物贸易大国，中国经济已深度融入世界。中国政府发展经济、改善民生、坚持改革开放的决心有目共睹，帝斯曼对中国经济发展和企业在华前景持乐观态度。

他说，帝斯曼要抓住中国发展的新机遇，呼应“健康中国2030”“双碳”目标等，推动公司各业务领域发展。

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