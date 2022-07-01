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非洲猴痘疫情扩散　世卫官员呼吁勿重演囤积疫苗

2022年07月01日14:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月1日电 世界卫生组织非洲区域办事处主任玛奇迪索·穆蒂6月30日对猴痘疫情在非洲扩散表达忧虑。她同时警告，有迹象显示富裕国家已经开始囤积疫苗，必须避免再次发生这样的事。

2021年5月20日拍摄的位于瑞士日内瓦的世界卫生组织总部外景。新华社记者陈俊侠摄

　　非洲疾病预防控制中心代理主任艾哈迈德·奥格韦尔·奥马说，猴痘在非洲多国流行令非洲进入紧急状态，检测能力不足导致大量疑似病例无法确诊。

　　依据世卫组织数据，截至6月28日，非洲13个国家共报告猴痘疑似病例1821例，其中只有109例经实验室检测确诊。加纳、摩洛哥和南非近期首次报告猴痘病例。

　　“猴痘病毒在非洲从未发现确诊病例的地区传播令人担忧，”穆蒂说，“非洲国家在新冠疫苗推广早期眼看着其他国家抢订疫苗，这样的事情不能再次发生。有迹象显示这已经发生。”

　　猴痘主要在非洲西部和中部地区流行，但近来不少非猴痘流行国家相继报告猴痘病例。世卫组织6月25日表示，近期在50多个国家和地区传播的猴痘疫情暂不构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

　　猴痘与天花同属正痘病毒属。世卫组织数据显示，天花疫苗对猴痘病毒有效率达到85%。美国、欧洲联盟近期订购大量疫苗以应对猴痘疫情。

　　围绕新冠疫苗，世卫组织一向强调公平分配，批评一些富国囤积、插队、走后门、推高价格。（包雪琳）

(责编：燕勐、杨牧)

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