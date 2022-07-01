新华社联合国6月30日电联合国安理会6月30日表决通过刚果（金）制裁措施授权延期决议，中国常驻联合国代表张军在表决后作了解释性发言。

张军表示，安理会对刚果（金）制裁的初衷是遏制武装团伙暴力活动。遗憾的是，实施制裁以来，活跃在刚果（金）东部的武装团伙依然猖獗，而刚果（金）政府的安全能力却受到限制。刚果（金）政府多次要求安理会解除对刚武器禁运。

张军说，近期，刚果（金）东部安全形势恶化，反政府武装“M23运动”作乱造成大量平民伤亡和流离失所。但受武器禁运等影响，刚果（金）安全部队不足以应对“M23运动”等武装团伙威胁。正如联合国秘书长刚果（金）问题特别代表凯塔29日向安理会通报时所说，“M23运动”武器装备水平远在刚果（金）安全部队和联合国刚果（金）稳定特派团之上。这一问题令人担忧，需要得到解决。

张军说，在此次决议草案磋商中，中方和安理会非洲成员明确支持取消对刚果（金）政府的报备要求。执笔国法国作出了努力，但由于一些成员反对，各方未能达成一致，中方对此感到遗憾。根据决议要求，目前刚果（金）安全部队所需要的绝大多数武器装备仍在强制报备之列，这显然会人为增加复杂程序，影响国际伙伴同刚果（金）开展安全合作，不利于刚果（金）提升自身安全能力，不利于从根本上解决刚果（金）东部问题。鉴于此，中方不得不对决议投了弃权票。中方也希望刚果（金）能够加强武器弹药管理，增强安理会全体成员对取消政府报备要求的信心。

安理会当天以10票赞成、5票弃权通过第2641号决议，将对刚果（金）的有关武器禁运、旅行禁令和资产冻结等制裁措施延长至2023年7月1日，将协助制裁委员会工作的专家小组任期延长至2023年8月1日。俄罗斯、中国、加纳、加蓬和肯尼亚投了弃权票。

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